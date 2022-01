Creed-Nato per combattere stasera su Tv8: trama, cast e curiosità

Stasera 10 gennaio, alle 21,30 su Tv8, sbarca Creed – Nato per combattere, film del 2015 di Ryan Coogler (Black Panther). Lo spin off di Rocky mette al centro la storia di Adonis Creed, giovane astro nascente della boxe, che sogna di seguire le orme del padre Apollo. Nel cast Michael B. Jordan e Sylvester Stallone, che riprende i guantoni di Rocky Balboa. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Creed – Nato per combattere, trama e cast del film stasera 10 gennaio 2022 su Tv8

Adonis Johnson (Michael B. Jordan) è figlio illegittimo della leggenda della boxe Apollo Creed, morto sul ring durante un match con Ivan Drago in Rocky IV. Il ragazzo, che non ha mai conosciuto suo padre, trascorre un’infanzia difficile, complice anche la prematura scomparsa della madre. Scopre ben presto di amare il pugilato e, con il cognome della madre, inizia a combattere in piccoli incontri a Tijuana, in Messico. Deciso a crescere e diventare un grande, torna in America e giunge a Philadelphia per cercare lo storico rivale del padre, Rocky Balboa (Sylvester Stallone).

L’ex campione è però solo l’ombra di se stesso. L’amico di una vita, Paulie, è scomparso da anni e il figlio è lontano da casa assieme a sua moglie. Gestisce ancora l’Adrians, il suo ristorante, ma ha intenzione di lasciare anche quello per ritirarsi a vita privata. Quando Adonis lo rintraccia e riesce a parlargli, Rocky ritrova la sua voglia di combattere e accetta di allenare il ragazzo, così simile al vecchio rivale e amico Apollo. Inizierà così una storia di rivalsa e determinazione, che porteranno il giovane Adonis a sfidare a Liverpool il campione del mondo dei pesi mediomassimi Ricky Conlan (Tony Bellew). Nel cast anche Tessa Thompson nei panni di Bianca, giovane ragazza ipovedente di cui Adonis si innamora.

Creed – Nato per combattere, 5 curiosità sul film stasera 10 gennaio 2022 su Tv8

Creed – Nato per combattere, la morte del figlio di Stallone prima delle riprese

Poco prima che il film iniziasse le riprese, Sylvester Stallone ha perso il figlio Sage per infarto. Come ha ricordato il regista Ryan Coogler, il volto di Rocky è stato sul punto di mollare tutto poiché in preda a un totale esaurimento nervoso, ma ha poi scelto di andare fino in fondo per onorarne la memoria. Quest’ultima è visibile chiaramente nel rapporto fra padre e figlio che si crea nel film fra Rocky e Adonis.

Creed – Nato per combattere, il duro allenamento di Michael B. Jordan

Interpretare un pugile richiede sacrificio e dedizione. Ne sa qualcosa Michael B. Jordan che, prima di vestire i panni del giovane Adonis Creed, ha seguito un duro allenamento fisico. Come riporta Imdb, l’attore ha guadagnato circa 10 chilogrammi di muscoli grazie a una dieta ferrea di un anno e sei settimane di training intensivo. Inoltre, ha seguito un corso di boxe per imparare i movimenti classici di un pugile e rendere meglio davanti alle telecamere.

Creed – Nato per combattere, eredità da divinità classiche

Lo stretto rapporto fra Apollo Creed con il figlio Adonis è visibile anche nei loro nomi, entrambi di derivazione greca. Entrambi i personaggi infatti portano il nome di due divinità dell’Olimpo classico: il padre è infatti il dio delle arti e della musica, il giovane figlio è il semidio e simbolo della bellezza maschile.

Creed – Nato per combattere, Thessa Thompson musicista per la vita

Uno dei personaggi più importanti nella storia di Adonis è Bianca, giovane musicista cieca di cui il pugile si innamora una volta giunto a Philadelphia. Volto della donna è Tessa Thompson (Thor Ragnarok), cantante anche nella vita reale. Ha prodotto diversi brani con la band di musica elettronica Caught a Ghost e ha realizzato alcune tracce della colonna sonora di Creed.

Creed – Nato per combattere, il plauso della critica e la nomination agli Oscar di Stallone

Il primo spin off di Rocky ha ottenuto alti riconoscimenti da parte di pubblico e critica, come dimostrano i premi e i dati di incasso. Sylvester Stallone ha anche ricevuto la nomination ai premi Oscar del 2016 nella categoria “Miglior attore non protagonista”, divenendo il terzo attore a ricevere una candidatura per lo stesso personaggio sia da principale che da volto secondario. Prima di lui c’erano stati Barry Fitzgerald nei panni di padre Fitzgibbon in Going on My Way e Al Pacino, volto di Michael Corleone ne Il Padrino.