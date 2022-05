Creed II stasera su Tv8: trama, cast e 5 curiosità sul film

Stasera si torna sul ring della boxe. Alle 21,20 Tv8 trasmetterà infatti Creed II, secondo spin-off della saga di Rocky con Michael B. Jordan e Sylvester Stallone. Il protagonista riceve qui la sfida da parte di Viktor Drago, figlio del pugile russo Ivan che sul ring ha ucciso suo padre nel 1985 durante un match. Per sconfiggerlo, Adonis dovrà far ricorso a un allenamento duro con il mentore Balboa. Nel cast anche Tessa Thompson, Florian Munteanu e Dolph Lundgren. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Creed II, trama e cast del film stasera 31 maggio 2022 su Tv8

All’inizio del film, Adonis Creed (Michael B. Jordan) vive la sua felice storia d’amore con la fidanzata Bianca (Tessa Thompson), ormai sua promessa sposa. Dopo le sue prime vittorie nel pugilato professionistico, scala subito le classifiche arrivando a vincere il titolo di campione mondiale dei pesi massimi. Al suo fianco in ogni incontro c’è Rocky Balboa (Sylvester Stallone), che ha deciso di tornare nel mondo della boxe in virtù della sua amicizia con il padre del ragazzo, Apollo. La fama del giovane giunge all’orecchio di Ivan Drago (Dolph Lundgren), pugile russo che molti anni prima ha sconfitto e ucciso sul ring proprio lo stesso Apollo prima di perdere contro Rocky. Suo obiettivo è farlo incontrare con suo figlio, Viktor (Florian Munteanu), astro nascente del pugilato di Mosca.

Nonostante Rocky cerchi di dissuaderlo, Adonis accetta di combattere con lui sperando così di vendicare la memoria di suo padre. Il match però porta a una disfatta totale di Creed che non perde il titolo mondiale solo per la squalifica di Drago, che lo colpisce con una mossa proibita dal regolamento. Finito in ospedale con forti contusioni e fratture, Adonis inizia la sua riabilitazione proprio mentre Bianca dà alla luce la loro prima figlia. La bambina ha però, come la madre, problemi di udito, che abbattono ancor di più il ragazzo. Solo il sostegno di Rocky e un nuovo incontro con Viktor potranno riportare la situazione alla normalità.

Creed II, 5 curiosità sul film stasera 31 maggio 2022 su Tv8

Creed II, l’allenamento intensivo di Michael B. Jordan

Per prepararsi al meglio prima di riprendere i panni di Adonis Creed, Michael B. Jordan ha seguito un rigido allenamento di settimane con l’allenatore di boxe Patrice Boogie Harris. Curiosamente, è stato lo stesso attore a contattarlo tramite Instagram, suscitando l’incredulità dello sportivo.

Creed II, la lunga selezione per il ruolo di Viktor Drago

La ricerca di un attore che interpretasse Viktor Drago, figlio di Ivan, ha richiesto più tempo del previsto. Sylvester Stallone che, pur avendo rifiutato la regia del film ne è rimasto produttore, ha trascorso diverse ore di fronte allo schermo tra foto d’archivio e filmati fino ad arrivare a Florian Munteanu, pugile professionista tedesco. L’attore ha di recente recitato anche nel film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Creed II, gli studi di Tessa Thompson sui non udenti

Tessa Thompson riprende il ruolo di Bianca, fidanzata del protagonista con problemi di udito. L’attrice e musicista americana ha effettuato numerose ricerche con il regista Steven Caple Jr. sulle disabilità uditive, confrontandosi anche con alcuni pazienti per capire al meglio come rendere verosimile il personaggio. Thompson ha anche deciso di utilizzare sul set un vero apparecchio acustico acceso in ogni ripresa.

Creed II, gli omaggi al primo Rocky e i vecchi ciak inutilizzati

Tanti gli omaggi al primo storico capitolo di Rocky, visibili soprattutto nei costumi. Il cappello e la giacca di pelle di Balboa, ma anche magliette e scarpe da ginnastica oltre ad abbigliamento da competizione sono repliche degli originali del 1976. Persino la pallina nera che Rocky fa spesso rimbalzare per combattere lo stress è stata recuperata dal primo film. Per le scene dei match di Balboa contro Ivan Drago, la produzione ha usato invece ciak inutilizzati o inquadrature inedite di Rocky IV.

Creed II, in arrivo il terzo capitolo della saga

La saga di Creed è destinata a continuare con un terzo capitolo, in uscita il 22 novembre 2022. Qualche giorno fa, Collider ha condiviso il primo poster ufficiale del film che vedrà il ritorno di Michael B. Jordan nei panni del protagonista e di Tessa Thompson in quelli di Bianca. Non ci sarà invece Sylvester Stallone che, con Creed II, ha dato addio al personaggio di Rocky Balboa dopo quasi 50 anni.