Credito d’imposta per il cinema: domanda a partire dal 15 novembre 2022

Le aziende che si occupano di «Produzione opere cinematografiche, ricerca e formazione, tv/web e videoclip» avranno diritto a un credito d’imposta per il cinema. La domanda si potrà presentare a partire dal 15 novembre 2022. Potranno partecipare, quindi, le attività che producono prodotti audiovisivi e non i cinema e le sale.

Credito d’imposta per il cinema, come presentare la domanda

La produzione può decidere di presentare la domanda prima dell’avvio dei lavori o dopo. Se lo fa prima, allora sta presentando una domanda preventiva. Se lo fa dopo, invece, si parla di richiesta definitiva. L’agevolazione è prevista solo per le società di capitali. Si potrà ottenere dal 40% al 60% di quanto speso come credito d’imposta da far valere in sede di dichiarazione dei redditi. La normativa di riferimento è il decreto n. 3608 del 9 novembre 2022.

Per le domande preventive, i codici sono per una produzione:

cinematografica (TCPF2);

di opere TV (TCAVTV2);

di opere web (TCAVW2);

di opere di ricerca e formazione (TCORF2);

di videoclip (TCVC2).

Per le richieste successive, i codici per una produzione sono:

cinematografica (TCPF3);

di opere TV (TCAVTV3);

di opere web (TCAVW3);

di opere di ricerca e formazione (TCORF3);

sviluppo di opere audiovisive (TCSF2).

Si avrà possibilità di presentare la domanda fino al prossimo 31 dicembre 2022.

L’ammontare del credito di imposta

Se si usa la richiesta definitiva, si potrà richiedere come credito di imposta fino al 100% di quanto speso. Invece, in caso di domanda preventiva si otterrà subito un 40% e il restante 60% arriverà a fine lavori. Il ministero assicura che, se sarà necessario, si andrà anche oltre i fondi stanziati dal Mef.

Per presentare la domanda, serviranno lo Spid e l’attivazione di un account sulla piattaforma DGCOL. Serviranno anche PEC e firma digitale. Sul sito ufficiale della DGCA si potranno ottenere le istruzioni per compilare direttamente la domanda per via telematica.