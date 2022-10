Rischio fallimento per la banca svizzera Credit Suisse

Uno spettro si aggira nel mondo creditizio europeo. O meglio una domanda: Credit Suisse, la seconda più importante banca svizzera, sarà la Lehman Brothers del vecchio Continente? L’inquietante interrogativo aleggia da oltre una settimana nelle sale degli operatori borsistici. Negli ultimi giorni ha poi preso a circolare il grafico dei credit default swap (cds), che servono come protezione dal rischio default, da cui emerge una forte impennata dei prezzi. Grafico a cui si sono accompagnate voci di difficoltà imminenti legate a nuove perdite dovute alla volatilità dei mercati, che andrebbero ad aggiungersi a quelle già note e collegate agli scandali Archegos e Greensill.

L’impennata dei Cds indice del rischio fallimento

La stessa Banca centrale svizzera ha ammesso di monitorare strettamente la situazione dell’istituto. Il nuovo ceo di Credit Suisse, Ulrich Koerner, sta passando le sue giornate a rassicurare dipendenti, investitori e clienti circa la solidità dell’istituto, specie dopo che le azioni erano cadute ai minimi storici, segnando un tracollo di oltre il 60 per cento dallo scorso gennaio. I Cds a 5 anni, i titoli assicurativi contro il rischio default, si acquistavano per 55 punti base a inizio 2022 mentre al termine della settimana scorsa erano schizzati a 250 punti. Un vertiginosa salita che significa soltanto una cosa: il mercato sta correndo a proteggersi contro il rischio di fallimento di Credit Suisse.

Lo spettro di un aumento di capitale da 4 miliardi di franchi

Koerner ha però spiegato che l’istituto svizzera possiede “capitale e posizione di liquidità solidi”. Al 30 giugno scorso, il suo cet1 (il parametro che misura la solidità patrimoniale di una banca) risultava essere al 13,5%, cioè a metà strada del target 13-14 per cento fissato per fine anno. E si consideri che la regolamentazione internazionale fissa come minimo l’8 per cento mentre le autorità elvetiche richiedono il 10. Ma quanto valgono queste rassicurazioni? Secondo diversi analisti Credit Suisse avrà bisogno di una iniezione di denaro da quattro miliardi di franchi svizzeri, a fronte di una capitalizzazione di mercato di circa 10 miliardi. Ciò significa che l’aumento, atteso a seguito del piano di rilancio che verrà presentato il 27 ottobre, sarà iper-diluitivo per gli attuali azionisti. Nel frattempo, l’istituto elvetico avrebbe offerto il Savoy Baur, hotel a 5 stelle situato vicino alla sede sociale della banca e attualmente gestito da Mandarin Oriental, al miliardario Goetz Bechtolsheimer, a cui fa capo la catena alberghiera di lusso Tschuggen. Secondo indiscrezioni, il valore della transazione sarebbe stato valutato in circa 400 milioni di franchi svizzeri. Un altro campanello d’allarme viene anche dall’esodo dei dirigenti. Young Jin Yee, vice capo dell’attività di gestione patrimoniale per Asia-Pacifico, ha rassegnato le dimissioni. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando di una banca con riserve di capitale di 100 miliardi di dollari e che a metà anno disponeva di attività liquide per 238 miliardi. Ma il punto è proprio questo: qualcuno sui mercati sta iniziando a dubitare circa la solidità degli asset bancari conseguente al maxi-rialzo dei tassi e il conseguente deprezzamento dei titoli obbligazionari e azionari.

JPMorgan promuove il piano di ristrutturazione

Gli analisti di JPMorgan, comunque, hanno alzato il rating. In una nota, hanno promosso Credit Suisse a “neutral” da “underweight”, citando l’impatto positivo del piano di ristrutturazione che prevede la suddivisione dell’attività di investment in tre parti e il ripristino della cosiddetta “bad bank” per gli asset più rischiosi. Fatto sta che per trovare Cds così cari dovremmo tornare al 2009, l’anno nero della crisi finanziaria mondiale. Se la situazione non precipiterà non resta altro che aspettare il consiglio di amministrazione del 27 ottobre che dovrebbe disvelare la nuova strategia. Stando alle indiscrezioni il board metterà sul tavolo l’opzione di vendere unità redditizie come la sua attività di prodotti cartolarizzati per prevenire l’eventualità di un aumento di capitale. Inoltre l’istituto potrebbe essere diviso in tre parti: l’attività di consulenza del gruppo; una bad bank per gestire le attività ad alto rischio che saranno liquidate; e il resto degli affari. Basterà tutto questo per evitare una nuova clamorosa Lehman Brothers europea che rischierebbe di sconvolgere la finanza mondiale?