Crédit Agricole Régions Investissement e IDIA Capital Investissement supportano Dammann Frères

Fondata nel 1925, Dammann Frères è una delle più antiche case da tè francesi. Specializzata nell’importazione, produzione e vendita di tè, infusi e accessori, l’azienda ha tradizionalmente distribuito i suoi prodotti a caffè, hotel, ristoranti e negozi di alimentari di lusso in Francia. Dal 2007, con l’apertura della prima boutique in Place des Vosges a Parigi e sotto l’impulso del nuovo azionista, il Gruppo Illy, l’azienda commercializza i suoi prodotti attraverso il sito web, 9 negozi a gestione diretta, 19 franchising e 228 corner in Francia e all’estero.

Crédit Agricole Régions Investissement e IDIA Capital Investissement a supporto di Dammann Frères

Situata a Dreux, in Francia, Dammann Frères produce oltre 1.000 tonnellate di tè all’anno, pari a più di 140 milioni di bustine. L’azienda dispone di una delle più ampie gamme di tè e infusi sul mercato, con 350 ricette accuratamente sviluppate e rinnovate ogni anno per soddisfare le aspettative dei consumatori. L’azienda – controllata in maggioranza dal gruppo italiano Illy, attraverso la holding Polo Del Gusto – ha generato un fatturato di 40 milioni di euro nel 2022.

Molto impegnata sul fronte della RSI, Dammann Frères ha intrapreso il processo per ottenere la certificazione B-Corp, un marchio assegnato alle aziende che rispettano elevati standard ambientali e sociali. L’azienda si è anche posta l’obiettivo di diventare un’azienda con una missione, adottando una raison d’être di «coltivare il legame tra le persone e le piante, per una qualità di vita superiore». A tal fine, si è posta obiettivi sociali e ambientali ambiziosi allo scopo di generare un impatto positivo e significativo nel corso delle sue attività.

Questo è il primo investimento effettuato tramite il fondo Ambition Agri Agro Investissement, lanciato all’inizio del 2023 da IDIA Capital Investissement, con l’obiettivo di sostenere la crescita di Dammann Frères, in particolare rafforzando la sua posizione di attore principale nel settore del tè premium in Francia e intensificando la sua presenza in Europa e all’estero. Ciò comporterà anche il trasferimento della sede centrale e del sito di produzione in locali che ottimizzeranno la produttività preservando gli aspetti ambientali.

In linea con la matrice ESG del fondo Ambition Agri Agro Investissement e con le iniziative B-Corp e Entreprise à Mission, Dammann Frères si è inoltre impegnata a rispettare due criteri obbligatori:

contribuire alla transizione verso un approvvigionamento alimentare a basse emissioni di carbonio, effettuando una valutazione delle emissioni di carbonio scopi 1, 2 e 3;

preservare le risorse naturali, effettuando una valutazione dell’impatto sulla biodiversità e attuando un piano d’azione per affrontare le sfide individuate.

Questa operazione illustra l’impegno del Gruppo Crédit Agricole nel sostenere la transizione verso un sistema agroalimentare competitivo, più sostenibile ed etico.

Le dichiarazioni dei vertici

Erika Le Noan, Presidente di Dammann Frères, ha dichiarato: «A fianco del Polo del Gusto, siamo lieti di unire le forze con IDIA Capital Investissement e Carvest, attori responsabili impegnati nella crescita e nella trasformazione delle PMI francesi. Per Dammann Frères è la garanzia di essere ben supportata e consigliata per affrontare le sfide ambientali e sociali e per adempiere ai suoi impegni di futura azienda con una missione. Questa associazione fa parte di un rapporto a lungo termine con un partner finanziario che ha una solida competenza settoriale nei settori agroalimentare e agroindustriale e una visione a lungo termine».

Le ha fatto eco Riccardo Illy, Presidente di Polo del Gusto: «L’obiettivo del Gruppo Polo del Gusto, che riunisce marchi di eccellenza nel settore food and beverage, è quello di far crescere le proprie aziende accompagnandole verso standard di qualità e sostenibilità sempre più elevati. La partecipazione di Crédit Agricole come nuovo partner finanziario è un passo importante verso una nuova fase di sviluppo di Dammann e del Gruppo, che rafforza la nostra missione di far crescere un cluster di aziende eccellenti del settore agroalimentare».

Queste, infine, le parole di Nicolas Lambert, Direttore associato di IDIA Capital Investissement, e Mathilde Martel, Investment Director: «Insieme a Carvest, siamo lieti di unire le forze con Polo Del Gusto e il team del Management per accompagnare il Gruppo Dammann Frères a consolidare la sua posizione di attore principale nel settore del tè francese e ad espandere la sua rete internazionale, partecipando al contempo all’aumento di capitale che gli consentirà di accelerare e ottimizzare la sua produttività. L’impegno nella responsabilità sociale d’impresa, che genera valore per l’intero ecosistema, è in linea con la ragion d’essere del nostro fondo Ambition Agri Agro Investissement e sarà intensificato nei prossimi anni».