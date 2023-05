Crédit Agricole al fianco delle popolazioni colpite dal maltempo in Emilia-Romagna e Marche

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia definisce un articolato piano di interventi a sostegno di aziende e cittadini coinvolti dai gravissimi danni dovuti al maltempo che ha interessato l’Emilia-Romagna e alcune zone delle Marche.

Le misure di Crédit Agricole a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo

In dettaglio, tutte le società del Gruppo in Italia contribuiranno con 250 mila euro alla raccolta fondi, attivata sul portale di crowdfunding CrowdForLife, a favore della Croce Rossa Italiana per realizzare progetti concreti a sostegno della popolazione e dei territori colpiti. La donazione avverrà tramite il raddoppio, da parte delle società di CA, di ogni euro donato da collaboratori, clienti e cittadini.

Attraverso il Comitato Territoriale di CA Italia Romagna – Marche, costituito alcuni mesi fa, sono stati già stanziati 50 mila euro destinati ai Comuni di Cesena e Faenza per le primissime necessità legate all’emergenza. Altri 40 mila euro saranno invece donati alle associazioni locali lughesi, in collaborazione con la Fondazione Cassa Di Risparmio e Banca Del Monte Di Lugo, un altro dei comuni più colpiti.

Nei giorni scorsi Crédit Agricole Italia ha inoltre attivato un plafond di 200 milioni di euro con linee di credito a condizioni ad hoc per l’immediato ripristino delle attività produttive e per garantire la liquidità necessaria agli imprenditori. I finanziamenti vengono erogati con un iter semplificato per accelerare i tempi di erogazione. Il dialogo con i capifiliera del territorio è stato attivato fin da subito per orientare concretamente gli interventi più urgenti a far fronte alle prime necessità delle filiere produttive e proseguirà con dei tavoli di confronto periodici. Crédit Agricole Leasing Italia mette inoltre a disposizione condizioni agevolate per la ripresa del tessuto imprenditoriale del territorio tramite il prodotto leasing.

È poi disponibile un’offerta di prestiti a tasso dedicato per tutti i clienti Privati, Famiglie e Imprese e sarà possibile richiedere la sospensione fino a 12 mesi del proprio mutuo o del leasing. Ai titolari di finanziamenti e di mutui ipotecari / leasing relativi a edifici sgomberati o danneggiati o ai titolari di beni strumentali danneggiati, sarà sufficiente presentare l’autocertificazione del danno subito. In linea con l’attenzione particolare di Crédit Agricole Italia per il settore Agri-Agro, sono infine già stati definiti degli accordi con le principali Associazioni di Categoria del settore per riservare una parte del plafond stanziato dalla banca agli associati, così da consentire l’immediato ripristino delle attività produttive.

Le dichiarazioni del CEO Maioli

Questo il commento del CEO di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer Giampiero Maioli: «Esprimo a nome di tutto il Gruppo Crédit Agricole la nostra solidarietà alle popolazioni della Romagna colpite da questa devastante calamità naturale. Vogliamo essere vicini alle persone e alle imprese con tutte le forme di sostegno possibili: una raccolta fondi attraverso il nostro portale CrowdForLife, finanziamenti e prestiti dedicati, sospensione dei mutui, contributi di solidarietà. Nel futuro metteremo in campo ulteriori iniziative perché è nostra intenzione accompagnare questi territori a tornare protagonisti assoluti dell’economia italiana. Un mio personale ringraziamento va a tutti i colleghi che stanno lavorando per garantire i servizi a tutti i clienti in difficoltà e sono già parte attiva per dare un aiuto concreto a tutta la popolazione».