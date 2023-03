Crédit Agricole Italia e SACE supportano lo sviluppo di AMA Spa

Crédit Agricole Italia, con il supporto di SACE, ha erogato un finanziamento dell’importo complessivo di 10 milioni di euro a favore di AMA Spa, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di componenti per veicoli e macchinari destinati ai settori dell’agribusiness, della logistica e del movimento terra. Il finanziamento, che ha visto l’intervento della Garanzia SupportItalia di SACE con copertura del 90 per cento, ha una durata di 6 anni ed è finalizzato a supportare la strategia di crescita del Gruppo Ama promuovendone investimenti che rafforzeranno la capacità produttiva e amplieranno la gamma di prodotti.

Il finanziamento di Crédit Agricole Italia e SACE in favore di AMA Spa

AMA Spa, fondata nel 1967 e con sede a San Martino in Rio (RE), progetta e realizza componenti e attrezzature per l’allestimento e la manutenzione di Off Highway Vehicle (OHV), macchine agricole e per la cura del verde, macchine logistiche, di movimento terra e speciali, nonché veicoli ricreazionali, di trasporto persone ed edilizia innovativa. Il Gruppo, composto da più di 30 società e 18 siti produttivi, con un totale di circa 1650 dipendenti che operano al servizio di oltre 80 mila clienti in 90 paesi nel mondo, vanta un’ampia gamma di prodotti in linea con i criteri di innovazione, qualità, semplicità e velocità, di sostenibilità socio-economica e di governance nonché di vicinanza ai territori.

Le dichiarazioni dei vertici

Marco Perocchi, Responsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia, ha così commentato l’iniziativa: «Il Gruppo Crédit Agricole conferma il proprio impegno nel supportare il percorso di crescita di tutte quelle aziende che desiderano investire in ottica di innovazione, tutela ambientale e sviluppo inclusivo dei territori in cui operano. Il finanziamento al Gruppo Ama, elargito in collaborazione con SACE, ha l’obiettivo di incentivare l’espansione di comparti produttivi di primaria importanza per il tessuto imprenditoriale del paese, così da generare valore per l’intera comunità».

Gli ha fatto eco Luciano Malavolti, Presidente AMA: «Una delle chiavi del successo di AMA è continuare a crescere ed evolvere considerando ogni traguardo raggiunto una tappa verso il futuro. Le opportunità sono molte, alcune ancora da scrivere».

Queste infine le affermazioni di Marco Mercurio, Regional Director Centro Nord di SACE: «Questa operazione consolida il nostro impegno al fianco di AMA Spa, leader mondiale nella produzione di macchinari, che abbiamo già affiancato con operazioni di export, internazionalizzazione e Garanzia Italia. Come SACE, in linea con il piano industriale INSIEME 2025, supportiamo l’intero tessuto economico e le imprese italiane nei loro percorsi di crescita e investimenti in Italia e nel mondo creando valore per il territorio e il paese».