Crédit Agricole e Banco BPM siglano un accordo nella bancassurance

Crédit Agricole S.A. ha annunciato che Banco BPM (BBPM) e Crédit Agricole Assurances (CAA), una controllata di Crédit Agricole S.A., hanno

sottoscritto un accordo vincolante per la costituzione di una partnership strategica di lunga durata nella bancassurance nel settore Danni e Protezione.

L’accordo tra Crédit Agricole e Banco BPM

Nell’ambito della partnership, BBPM porterà la sua esperienza di leader nel settore bancario e la sua capacità di distribuzione nel settore bancario in tutta Italia. CAA metterà a disposizione le proprie competenze in prodotti assicurativi innovativi e servizi offrendo ai clienti BBPM in Italia assicurazioni personalizzate su proprietà e infortuni, salute e protezione. L’accordo prevede che Crédit Agricole Assurances acquisisca da BBPM il 65% del capitale sociale di entrambe Vera Assicurazioni e Banco BPM Assicurazioni.

I commenti dei vertici

Philippe Brassac, Amministratore Delegato di Credit Agricole S.A., ha così commentato la sigla del term-sheet: «Siamo molto lieti che la nostra partnership strategica di lunga data con Banco BPM sarà presto rafforzata con la firma di un accordo tra Banco BPM e Crédit Agricole

Assicurazioni. Queste partnership rinforzano ulteriormente la logica del nostro investimento e del nostro impegno a lungo termine per Banco BPM». Coerentemente con il piano a medio termine 2025 di CAA, questo accordo è un ulteriore passo che promuove il suo sviluppo internazionale attraverso nuove partnership distributive con attori finanziari e industriali.

Philippe Dumont, Vice Direttore Generale di Crédit Agricole S.A., Responsabile Assicurazioni e CEO di CAA, ha aggiunto: «Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con un partner a lungo termine di Crédit Agricole e uno dei gruppi bancari più forti e rispettabili in Italia. Insieme a Banco BPM abbiamo ambizioni molto alte di sviluppare un’attraente offerta di prodotti e una proposta di valore a beneficio di tutti i clienti e le parti interessate di Banco BPM. Questa partnership costituirà un nuovo importante passo nella nostra strategia di espansione internazionale». Questa operazione rispetta i criteri di redditività di Credit Agricole S.A. con un ritorno sull’investimento previsto superiore al 10 per cento in 3 anni.