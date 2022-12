Crédit Agricole supporta l’Agribusiness con Agri Blu e Agri Energia

Crédit Agricole Italia conferma il suo impegno per generare valore sui territori in ambito economico ed ambientale lanciando sul mercato due soluzioni pensate per rivoluzionare il settore dell’Agribusiness nell’ambito della sostenibilità. Si tratta di Agri Blu ed Agri Energia, due linee di finanziamenti innovative dedicate ad agevolare il processo di transizione energetica delle imprese del settore che potranno aiutare ad inglobare sempre più i valori ESG.

Le iniziative di Crédit Agricole a supporto del settore Agribusiness

Agri Blu è pensato per premiare le aziende che hanno già avviato un percorso verso la sostenibilità con l’obiettivo di continuare a migliorarsi in tutti gli ambiti: ambiente, sociale e governance. Per questo verrà effettuata, oltre ad una valutazione a livello creditizio, anche un’esame dei comportamenti già attuati dall’impresa utili ad inglobare i valori di sostenibilità e una considerazione su come l’investimento finanziato può intervenire nel processo di transizione. I prestiti aiuteranno le aziende ad investire in modo strutturale in tutti i loro processi, dalla gestione dell’energia, delle acque irrigue e reflue, dei rifiuti e del ciclo d’approvvigionamento fino alla trasformazione e alla distribuzione dei prodotti nonché al miglioramento della salute e della sicurezza dei dipendenti.

Agri Energia nasce invece per supportare le aziende del settore Agribusiness nella costruzione, nel potenziamento e nell’ammodernamento degli impianti di produzione di energia sostenibile – quali, ad esempio, l’acquisto di pannelli fotovoltaici, impianti di biogas e biomasse, impianti eolici e legati ad altre fonti rinnovabili (come gli impianti idroelettrici). Le aziende potranno sottoscrivere il finanziamento anche in affiancamento ai contributi previsti dai bandi del PNRR come l’Agrisolare e il Bando Biometano.

Le dichiarazioni di Ratto

«Crédit Agricole Italia vanta nel settore agricolo e agroalimentare, comparti storicamente strategici, un’expertise consolidata che ci pone come punto di riferimento per tutte le filiere. Un approccio a 360° verso le tematiche sostenibili permette inoltre al Gruppo di garantire assistenza alle aziende nel miglioramento del loro posizionamento», ha dichiarato Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia. «Agri Blu e Agri Energia nascono da questi punti di forza con l’obiettivo di supportare concretamente le aziende agricole nel loro percorso di transizione con prodotti dal forte contenuto innovativo pensati e dedicati alla loro specificità», ha aggiunto.

Crédit Agricole Italia, allo scopo di incoraggiare una vera cultura della sostenibilità in tutti i territori, vuole premiare le aziende che hanno compreso l’importanza dei valori ESG e si sono già attivate per inglobarli all’interno della propria strategia affiancandole per continuare questo percorso.