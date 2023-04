Craig Breen morto in un incidente durante un test in Croazia: addio al pilota di rally

Lutto nel mondo del Rally, a causa di un violento incidente durante un test di preparazione al Rally di Croazia del WRC ha perso la vita il noto pilota irlandese Craig Breen: illeso invece il co-pilota del 33enne.

The WRC family is shocked and saddened to learn of Craig Breen's passing. Our thoughts and condolences are with the family and friends of Craig at this incredibly sad time https://t.co/xdN9qkxlXw — World Rally Championship (@OfficialWRC) April 13, 2023

L’annuncio ufficiale della morte di Craig Breen e la dinamica dell’incidente

Il pilota ufficiale della Hyundai Craig Breen ha perso la vita a causa di un tragico incidente accaduto durante un test di preparazione per l’appuntamento croato del WRC 2023. Il decesso del 33enne è stato confermato dal suo stesso team con una breve nota ufficiale condivisa attraverso i propri canali social: «Hyundai Motorsport è profondamente rattristata nel confermare che il pilota Craig Breen ha perso la vita oggi in seguito a un incidente durante i test pre-evento per il Rally di Croazia». Senza ferite nel tragico incidente invece il co-pilota dello sfortunato Breen. Hyundai Motorsport ha spiegato che James Fulton non ha riportato nessuna conseguenza grave dall’impatto che è invece stato fatale alla vita all’esperto pilota irlandese. L’incidente mortale si è verificato verso le 12:40 di oggi nel tratto di sterrato tra Stari Golubovac e Lobor, quando Craig Breen ha perso il controllo della sua Hyundai i20 Rally 1 finendo fuori strada e andando violentemente a scontrarsi con un palo della luce posto a bordo strada. L’impatto violento avrebbe provocato all’esperto driver di Waterford una morte sul colpo.

Il ricordo del presidente FIA

Il rammarico della perdita del pilota è arrivato anche al presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, che ha voluto subito dare le sue condoglianze alle persone più vicine al pilota irlandese. Il presidente FIA, che pochi mesi fa ha perso il figlio in un incidente stradale, ha scritto sui social: «A nome della FIA, porgo sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Craig Breen dopo la sua scomparsa durante un incidente in test privato in Croazia».