Covid, a Wuhan torna il lockdown in uno dei distretti centrali

Uno dei distretti centrali della città di Wuhan, la prima ad aver registrato casi positivi al Covid ormai quasi tre anni fa, è tornato in lockdown a causa della presenza di diciotto nuovi contagi. Da oggi, mercoledì 26 ottobre, fino a domenica, i residenti della zona di Hanyang (quasi un milione di persone) non potranno uscire di casa.

Lockdown in un distretto di Wuhan

Come previsto dalla politica zero Covid adottata dalla Cina, tutte le attività commerciali non essenziali sono state invitate a chiudere mentre supermercati e farmacie potranno rimanere aperti. Sui social cinesi sono ricomparse le foto delle barricate all’esterno dei compound residenziali per non far uscire le persone.

I casi stanno crescendo anche in altre parti della Cina, pur con numeri decisamente bassi rispetto al resto del mondo. Ciononostante, il Partito continua a seguire la strategia della tolleranza zero contro il virus difesa anche da Xi Jinping durante il discorso di apertura al ventesimo Congresso del PCC. Nella capitale Pechino, una delle città cinesi con i controlli più severi dove sono stati contati 19 nuovi casi, gli Universal Studios, il grande parco divertimenti inaugurato lo scorso anno alla periferia della città, hanno deciso di chiudere temporaneamente. «Cercheremo di riprendere le operazioni il prima possibile», ha dichiarato la proprietà in un post su Weibo (il Twitter cinese).

«Insicurezza quotidiana»

La scrittrice Fang Fang, residente a Wuhan e autrice dei Diari che raccontano il primo lockdown di due anni e mezzo fa, aveva così descritto la vita in città a Repubblica: «É nell’anima delle persone che qualcosa sta cambiando. La pandemia quest’anno non è grave, ma dobbiamo costantemente fare i tamponi. Se usciamo di casa, è probabile che si venga bloccati da qualche parte e portati nei centri per la quarantena in qualsiasi momento. Improvvisamente, la vita è incerta. E questa incertezza fa perdere alle persone il senso di sicurezza. Un’insicurezza ormai quotidiana».