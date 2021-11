Covid, il primo caso una venditrice al mercato di Wuhan

Mentre il Covid continua a correre in Italia, in Europa e nel mondo intero, si torna a parlare dell’origine del virus. Secondo uno studio riportato dalla rivista Scienze, la prima persona ad essere stata contagiata dal Sars-Cov-2 sarebbe una donna di Wuhan. Si tratta di una venditrice del grande mercato di animali, che si sarebbe ammalata l’11 dicembre 2019. Lo studio a cura del virologo Michael Worobey e prontamente ripreso dalla stampa internazionale, smentirebbe quindi quanto indicato dall’OMS. L’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva identificato in un contabile a migliaia di chilometri dalla cittadina cinese il primo caso in assoluto di contagio da Covid. Quest’ultimo si sarebbe ammalato l’8 dicembre 2019, ma non a causa del virus secondo Worobey.

Lo studio evidenzia il possibile salto di specie

Ciò che si evince dal nuovo studio pubblicato da Science è che la pandemia ha avuto origine effettivamente a Wuhan. Il virologo, studioso dell’università dell’Arizona, è uno dei maggiori esperti al mondo sull’argomento e sta tentando di analizzare come sia nato e si sia evoluto il virus. Fondamentale, quindi, capirne l’origine. Le due opzioni principali sono quella del salto di specie, passato dagli animali all’uomo, e quello di una eventuale perdita da un laboratorio di Wuhan. All’interno dell’articolo di Worobey, si parla di una vicinanza tra i primi contagiati e le gabbie in cui erano rinchiusi i procioni. Una notizia che, se confermata, potrebbe far sbilanciare i ricercatori verso il salto del virus da animali a uomini.

Michael Worobey: «Difficile spiegare schema di contagi se l’epidemia non è iniziata al mercato»

Al New York Times, inoltre, Michael Worobey ha spiegato che «la metà dei primi casi a Wuhan sono legati a un luogo che ha le dimensioni di un campo da calcio. Diventa difficile spiegare questo schema se l’epidemia non è iniziata al mercato». La cittadina cinese, quindi, torna protagonista nella caccia all’origine del virus. Inoltre il virologo sottolinea delle discrepanze temporali nel caso del contabile indicato dall’OMS come primo caso. L’uomo, infatti, non solo vivrebbe a trenta chilometri dal mercato, ma durante un’intervista avrebbe affermato che i suoi sintomi da Covid sarebbero arrivati il 16 dicembre. La febbre avrebbe messo in allarme il contabile, poi positivo al virus. I precedenti sintomi, invece, pare siano da collegare a dei problemi legati ad alcuni denti da latte che l’uomo avrebbe avuto fino all’età adulta.