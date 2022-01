Covid, il virologo Galli contagiato da Omicron: «Sono stato male»

Tra i tantissimi italiani contagiati dalla variante Omicron, che com’è noto si trasmette molto più facilmente della Delta, c’è anche il virologo Massimo Galli. È stato lo stesso ex primario dell’ospedale Sacco di Milano a rivelarlo in diretta tv a Mattino Cinque News. «Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza», ha detto, sottolineando di non avere idea di come ha contratto il virus. «Verosimilmente, il 31 dicembre o qualche giorno prima qualcuno mi ha passato Omicron, nonostante sia in pensione e abbia condotto in quest’ultimo periodo una vita ritiratissima, vedendo pochissime persone».

Galli, brutti momenti nonostante la terza dose

Massimo Galli, 70 anni, ha ricevuto la terza dose del vaccino. Ma questo, si sa, non mette al sicuro dal contagio. «Posso contare le persone che ho visto, a livello conviviale, senza mascherina: una dozzina in tutto e mai tutte assieme. Questa la dice lunga su quanto sia capace questa variante. La mia è certamente Omicron, sequenziata in laboratorio», ha spiegato il virologo, secondo cui avremo il picco della variante a metà gennaio. «In due anni di attività intensa, avendo visto malati per mesi ogni giorno in situazioni talvolta non del tutto di sicurezza e di contenimento, non mi sono beccato niente. Ho preso il Covid ora, da pensionato, che non fa alcuna mondanità e segue tutte le cautele possibili».

Galli, smentite le cure domiciliari: «Mi piacerebbe sapere quali»

Come detto, Galli ha vissuto l’esperienza del Coronavirus dopo la dose booster del vaccino: «Se non avessi avuto le tre vaccinazioni la cosa sarebbe andata decisamente peggio, tenendo conto della mia età e con la mia storia. Quindi, senza se e senza ma bisogna vaccinarsi, almeno non si crepa. Questo è un dato di fatto». La notizia della sua positività, confermata dallo stesso virologo a Mattino Cinque News, era stata anticipata dal quotidiano La Verità, secondo cui il medico era stato «salvato dalle cure domiciliari». Cosa smentita da Galli, sentito da Fanpage: «Per altro, mi piacerebbe sapere quali».