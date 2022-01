Covid, virologi contro il bollettino: «Inutile pubblicarlo, mette solo ansia»

Il Covid cambia, così come gli effetti della pandemia sulla società attuale, e con esso anche il modo di affrontarlo. Se già ieri Mario Draghi ha parlato di un Governo che ha cambiato approccio, oggi sul banco degli imputati sale il bollettino quotidiano relativo alla diffusione del virus. Il documento pubblicato giornalmente dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile è stato criticato dal virologo Matteo Bassetti. Poi, la riflessione aperta dal sottosegretario alla salute Andrea Costa e la proposta del Comitato Tecnico Scientifico.

Matteo Bassetti: «La conta dei contagi mette solo ansia»

«La conta dei contagi mette solo ansia, basta». Il virologo Matteo Bassetti passa all’attacco e non risparmia critiche alla quotidiana conta dei positivi Covid. Il primario di Malattie Infettive all’ospedale San Martino di Genova spiega che secondo lui non bisogna «continuare a contare come malati di Covid quelli che vengono ricoverati per un braccio rotto e risultano positivi al tampone. Bisogna anche finirla col report serale, che non dice nulla e non serve a nulla se non mettere l’ansia alle persone, siamo rimasti gli unici a fare il report giornaliero». Durante l’intervista a L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus, Bassetti ha poi aggiunto: «Che senso ha dire che abbiamo 250 mila persone che hanno tampone positivo? Bisogna specificare se sono sintomatici, asintomatici, sono ricoverati, stanno a casa. Finiremo con l’andare in lockdown di tipo psicologico e sociale».

Per Bassetti serve «una distinzione chiara»

«Ci vorrebbe una distinzione molto chiara», conclude Bassetti. «Bisognerebbe ascoltare un po’ di più i medici. Oggi questo virus per la maggioranza dei vaccinati dà una forma influenzale. Gli ospedali sono pieni di non vaccinati, che devono vaccinarsi. Nella gestione della pandemia ci vuole un cambio di passo necessario e urgente».

Andrea Costa ammette: «Condivido la posizione di Bassetti»

Dalle dichiarazioni del virologo Matteo Bassetti si è aperto un dibattito a livello nazionale. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è passato immediatamente a una proposta. «Condivido la posizione di Matteo Bassetti circa l’inutilità di un report giornaliero dei contagi», ha spiegato, «perché il numero dei contagi di per sé non dice nulla. Da parte mia ho proposto anche al ministro della Salute di fare una riflessione sull’attuale sistema di report e la mia posizione è condivisa dal mio partito Noi con l’Italia. Mi auguro che possa diventare maggioritaria all’interno della maggioranza».

Donato Greco parla di «bollettino settimanale»

Sulla vicenda si è espresso anche l’infettivologo e membro del Comitato tecnico scientifico, Donato Greco. Il bollettino, secondo lui e tutto il Cts, dovrebbe «diventare settimanale». «Mi sembrerebbe naturale farlo», ha continuato, «noi del Cts stiamo discutendo del parlarne con il Governo».