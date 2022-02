Covid, il vaccino per gli under 5 è pronto: in Italia arriverà in primavera

Mentre la curva dei contagi Covid cala, anche grazie al numero sempre più alto di popolazione vaccinata, tiene banco la campagna pediatrica, che in paese come l’Italia non sta decollando del tutto. Mentre ieri il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, evidenziava l’aumento dei casi nella fascia d’età tra 0 a 9 anni, oltre a un numero ancora basso di somministrazioni vaccinali dai 5 agli 11 anni, i paesi di tutto il mondo si preparano all’arrivo di un vaccino anti Covid specifico per gli under 5.

Pfizer e BioNTech pronti: vaccino entro fine febbraio

Secondo il Washington Post, le aziende Pfizer e BioNTech già oggi presenteranno la richiesta ufficiale all’FDA, la Food and Drug Administration, per avere l’autorizzazione all’uso del vaccino per i bambini tra sei mesi e 5 anni. Si attende adesso il parere dell’FDA e delle autorità di regolamentazione, che dovranno studiare e revisionare i dati presentati dalle aziende dopo i primi studi. Se dovesse arrivare l’autorizzazione, il vaccino anti Covid specifico per questa fascia d’età potrebbe essere disponibile negli USA già nelle prossime settimane. Per quanto riguarda l’Europa e l’Italia, invece, bisognerà aspettare ancora un po’.

Andrea Costa: «Vaccino under 5 in primavera»

Per il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, il vaccino anti Covid per gli under 5 «arriverà in primavera». Durante un suo intervento su Sky Tg24, infatti, ha spiegato che «gli studi ci dicono che siamo vicini all’approvazione del vaccino per i più piccoli. Attendiamo gli esiti e le indicazioni scientifiche degli enti regolatori, quando arriverà l’autorizzazione avremo un’arma in più. Anche perché purtroppo molti piccoli si stanno ammalando di Covid, quindi è un tema da affrontare e a cui dare una risposta».

Burioni su Twitter: «Buone notizie»

«Buone notizie», ha scritto il virologo Roberto Burioni sul proprio profilo Twitter, commentando la notizia del Washington Post. «Il vaccino per i più piccoli potrebbe arrivare prima del previsto», spiega nel tweet. Poi continua: «Secondo indiscrezioni l’autorizzazione all’FDA verrebbe richiesta questa settimana, vero che sono indiscrezioni ma la fonte è autorevole».