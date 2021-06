Da oggi è possibile prenotare il vaccino in tutta Italia senza essere catalogati per fasce di età. Al momento, tuttavia, solo quattro Regioni prevedono la somministrazione per i giovani tra i 12 e 15 anni, in totale 2,3 milioni di persone. Sono Calabria, Campania, Lombardia, Veneto.

Un’accelerata resa possibile dall’arrivo a giugno di 20 milioni di dosi. Durante questo fine settimana, ha annunciato il generale Figliuolo, saranno distribuite 3,5 milioni dosi di Pfizer su tutto il territorio nazionale. Da Nord a Sud, isole comprese, ono circa 3.000 i punti di somministrazione sparsi in Italia.

Quali documenti servono per prenotare il vaccino

Ciascuna Regione ha messo a punto una piattaforma per prenotare il vaccino. Con un semplice click e in pochi minuti saranno comunicati data, orario e il luogo in cui avverrà la somministrazione.

Al momento della prenotazione occorre avere a portata di mano la tessera sanitaria. Bisogna digitare il codice fiscale – posto sul fronte della tessera – e il numero della stessa – riportato in basso sul retro.

In alternativa, è possibile procedere con lo Spid.

Ecco le piattaforme regionali per accedere alla prenotazione

Lombardia

Da oggi in Lombardia è possibile prenotare la vaccinazione anche per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni. Aperta la fascia fino a 29 anni. Clicca qui per effettuare la prenotazione

Piemonte

Al via la vaccinazione per gli over 30 in Lombardia. I soggetti affetti da patologie gravi (“estremamente vulnerabili”) non dovranno effettuare la preadesione online perché saranno inseriti nel piano vaccinale dal proprio medico di famiglia (MMG). Puoi prenotare qui



Liguria

Ferma ai quarantenni la vaccinazione in Piemonte. Per info e prenotazioni, clicca qui



Veneto

La Regione Veneto è già operativa per le vaccinazioni ai ragazzi. A partire da oggi non vi sono più limiti d’età. Per prenotare, cliccare qui. Per chiarimenti, è possibile contattare il numero verde 800462340

Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia è possibile prenotare presso gli sportelli Cup delle aziende sanitarie, nelle farmacie abilitate e tramite il call center regionale allo 0434/223522. Per ridurre i tempi, si può procedere online



Alto Adige

In Alto Adige, da oggi le prenotazioni per le vaccinazioni saranno possibili anche per gli altoatesini dai 16 ai 18 anni. Clicca qui. Per la provincia di Trento: questo l’indirizzo per effettuare la prenotazione

Valle D’Aosta

In Valle D’Aosta è possibile effettuare la prenotazione anche in farmacia, altrimenti cliccare qui



Emilia Romagna

Dopo l’open day di ieri svoltosi a BolognaFiere, in Emilia Romagna l’attività di prenotazione vaccinale prosegue a questo indirizzo. A partire dal 7 giugno aperte le prenotazioni per 12-19 anni, a seguire sarà la volta di over 30 e over 20.

Toscana

In Toscana procede spedita la campagna vaccinale. Dal 7 si parte con i 16enni. Residenti e domiciliati possono prenotare cliccando qui



Umbria

Per prenotare, in Umbria, è sufficiente collegarsi all’indirizzo unico previsto dalla Regione.

Marche

Nella Regione Marche è partito anche il Vax Day maturandi. Si procederà in ordine alfabetico, Per tutte le altre categorie cliccare qui



Abruzzo

La Regione Abruzzo apre ai 16enni. Un’apposita corsia sarà riservata loro e aprirà alle 14. Per tutti gli altri, questa è la piattaforma per la prenotazione



Molise

I cittadini molisani possono cliccare qui per prenotare il vaccino. Da dopodomani, 5 giugno, si parte con la fascia 20.29 anni.

Basilicata

Le prenotazioni in Basilicata si effettuano a questo indirizzo. La priorità ad anziani e fragili.

Campania

Parte da oggi la vaccinazione ai 12enni e ai maturandi in Campania Residenti e domiciliati possono effettuare la prenotazione cliccando qui



Puglia

Da oggi prenotazioni aperte agli under 40. Questo l’indirizzo per accedere.

Calabria

La regione da oggi consente di fare il vaccino a chi ha compiuto i 12 anni. Per la prenotazione, clicca qui

Sicilia

Aperte le vaccinazioni alla fascia 16-39 anni. Si può fissare l’appuntamento sulla piattaforma di Poste italiane, oppure a quello della Fiera Mediterranea di Palermo.

Sardegna

In Sardegna, è possibile prenotare qui, oppure chiamando al numero 800009966, presso gli ATM degli uffici postali o tramite i postini.