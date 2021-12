Come e dove prenotare il vaccino contro il Covid per la fascia 5-11 anni

Tutto è pronto per il via alla campagna vaccinale per i bambini di fascia compresa tra i 5 e gli 11 anni. Si parte giovedì 16 dicembre, ed è già boom di prenotazioni.

Vaccino per bambini, è boom di prenotazioni

In poche ore in Lazio ce ne sono state 19 mila; quasi 8 mila in Emilia-Romagna, 3,5 mila in Campania, quasi 6 mila in Veneto. Lombardia, Piemonte e Toscana hanno aperto le prenotazioni già domenica e se ne contano già più di 40 mila. In Piemonte in due giorni le adesioni sono state 12 mila. Fanalino di coda, per ora, è la Sicilia che conferma anche in questa fascia la sua generale riluttanza: su 309 mila under 12 vaccinabili, ieri nell’isola sono arrivate appena 240 prenotazioni in poco più di 4 ore.

Vaccino per bambini, cosa viene somministrato

Le Regioni, quindi, si stanno attrezzando per il via libera alla vaccinazione della fascia 5-11 anni, che dovrà avere percorsi dedicati e la collaborazione dei pediatri. Si inizierà da quelli « con elevata vulnerabilità» e quelli conviventi con soggetti immunodepressi o con elevata fragilità al Covid. Le due dosi vanno somministrate a 21 giorni di distanza e verrà usato il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech. La dose sarà inferiore a quella utilizzata per le persone dai 12 anni in su: sarà di 10 µg (microgrammi) rispetto a 30 µg.

A dicembre ne saranno distribuite un milione e mezzo. Nel Lazio il 15 ci sarà un ‘V-day’ che coinvolgerà l’ospedale Spallanzani a Roma e altri 8 hub: le somministrazioni inizieranno nel primo pomeriggio.

Come prenotare il vaccino per bambini

Ogni regione, come per il servizio di prenotazione per l’inoculazione dai 12 anni in su, ha attivato servizi dedicati e ci sono differenze sostanziali in tema di riserve, pre-prenotazioni e spazi adibiti. Tutte le regione, comunque, spiegano online o attraverso numeri telefonici e linee dedicate come e quando prenotare rendendo disponibili fasce orarie che possano permettere la coesistenza tra esigenze lavorative dei genitori e scuola e un servizio di supporto e spiegazione per genitori e bambini su cosa avviene quando viene iniettato il siero. La Liguria, per rendere meno traumatico il vaccino, ha inventato, per esempio, il personaggio di Capitan Vaccino che spiegherà ai bambini cosa sta accadendo loro trasformando la vaccinazione in un gioco.