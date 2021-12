Covid, vaccinati allo Spallanzani i primi 5 bambini nella fascia 5-11 anni

In gran parte d’Italia, la campagna di vaccinazione contro il Covid rivolta ai bambini nella fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni partirà domani. Tutte le Regioni sono pronte al via, mentre oggi è stato il Lazio a partire. Nella fattispecie, all’Istituto Spallanzani spetta il “record” dei primi vaccinati tra i 5 e gli 11 anni. 5 i bambini che hanno ricevuto la dose, aprendo ufficialmente una nuova parte di campagna vaccinale.

Vaccinati i primi 5 bambini: operatori trasformati in clown

«Sono bambini tra i 6 e 9 anni e sono i primi cinque vaccinati in Italia». Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, dopo le prime somministrazioni allo Spallanzani. Poi, ha aggiunto: «Sono molto soddisfatto. I nostri operatori si sono trasformati in clown per far vivere questo momento come una festa. Erano previsti 900 reclutati dai pediatri ma tanti arrivano di propria spontanea volontà». Dalla Regione Lazio, attraverso il presidente Nicola Zingaretti, arriva anche l’appello alla vaccinazione: «Faccio un appello ai genitori a vaccinare i bambini perché è un atto d’amore per i nostri figli. Non perdiamo tempo, il vaccino è sicuro. La variante Omicron del Covid è insidiosa e si diffonde rapidamente. Sono già 40mila le prenotazione per il vaccino in questa fascia».

Franco Locatelli: «Tutelare i bambini è un atto d’amore»

Di «atto d’amore», oltre a Zingaretti, ha parlato anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, durante la conferenza stampa sull’avvio della campagna vaccinale anti Covid per i bambini nella fascia d’età 5-11 anni. «Ci sono delle stime del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che valutano come ogni 10 mila casi sintomatici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri nelle terapie intensive e, tristemente, anche un caso di decesso», ha spiegato Locatelli. «La vaccinazione ai bambini risponde pienamente alla sensibilità genitoriale di offrire il meglio per la tutela della salute dei propri figli. Rappresenta un atto di amore nei loro confronti. Occorre sfruttare con grande gioia il fatto che le famiglie italiane possano usufruire di questa opportunità». Tra i dati evidenziati dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità, si evince che in età pediatrica il Covid può dar vita a una sindrome multi infiammatoria sistemica che nel 45 per cento dei casi può interessare la fascia d’età in questione. Inoltre, secondo le stime, il 70 per cento di questi bambini può addirittura arrivare a richiedere il ricovero in terapia intensiva.