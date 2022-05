Covid, migliaia di vaccini in scadenza in Italia

Un riflesso della campagna vaccinale ormai a rilento riguarda proprio le dosi di vaccini anti Covid non ancora utilizzate. Secondo quanto rivela Il Post, le Regioni italiane ora fanno i conti con le tante dosi in scadenza già dalle prossime settimane, da somministrare entro l’estate. Un allarme lanciato dall’assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, Raffele Donini, ma che riguarda tutta l’Italia, soprattutto il sud, dove anche le quarte dosi continuano ad andare a rilento.

Donini: «Dosi da collocare in altri modi prima che scadano»

A causa dei numeri molto bassi di vaccinazioni quotidiane, il rischio che le dosi scadano prima di essere utilizzate è molto alto. basti pensare che nella giornata di ieri, domenica 15 maggio, ne sono state somministrate appena 5.048 in tutto il Paese (qui il bollettino completo delle ultime 24 ore). L’assessore Raffaele Donini è stato chiaro: «Dovranno essere collocate in qualche modo nella migliore condizione prima che scadano. Siano impegnate nelle regioni che hanno numeri inferiori o in paesi in cui la vaccinazione non è al livello dell’Italia». Nella sola Emilia-Romagna le dosi in scadenza sono 133mila. Un numero elevatissimo, su un totale di 746mila a disposizione della Regione.

Il basso numero di quarte dosi

La percentuale di vaccinati con la doppia dose tra gli over 12 è di circa il 90 per cento, mentre 82,73 ha ricevuto anche il primo booster. Restano basse, troppo, le quarte dosi. E capita soprattutto al Sud, dove non è stato superato il 4 per cento di platea individuato dalle aziende sanitarie. Basti pensare che la Calabria e la Sicilia, le Regioni più basse in graduatoria, hanno visto vaccinarsi con il secondo booster appena il 2,9 e 3,2 per cento delle persone a cui è stata consigliata, tra immunodepressi e anziani. Anche il Piemonte, la Regione con l’adesione più alta, fa i conti con chi rinuncia alla somministrazione. Il 70 per cento degli over 80 ha detto sì, ma manca all’appello quasi una persona su tre.

Locatelli reputa «fondamentale» la quarta dose

Durante la scorsa settimana, è stato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, a ribadire l’importanza della quarta dose per le fasce di popolazione a rischio. «È assolutamente fondamentale», ha spiegato, «che ci sia larga adesione alla somministrazione della seconda dose di richiamo sia per gli ultraottantenni che per gli ospiti delle strutture residenziali per anziani, ma anche per la fascia 60-79 anni con patologia coesistente».