Covid, per Gimbe quarte dosi di vaccino in calo del 25 per cento in 7 giorni

La Fondazione Gimbe torna sull’argomento Covid, analizzando i dati settimanali relativi alla campagna vaccinale e chiedendo al ministero di tornare ai bollettini quotidiani. Da una parte, quindi, l’organizzazione guidata da Nino Cartabellotta pone l’accento sul calo delle quarte dosi, scese del 25 per cento in appena 7 giorni. Poi, però, si focalizza su un altro aspetto della lotta al Covid, quello della trasparenza. Senza i dati giornalieri, infatti, non solo la fondazione non può portare avanti il proprio monitoraggio indipendente, ma sono i cittadini stessi a non ricevere, secondo Cartabellotta, dati che dovrebbero essere resi accessibili.

Covid, quarte dosi in calo del 25 per cento in 7 giorni

Sono circa 4,3 milioni le persone che hanno ricevuto la quarta dose di vaccino anti Covid. Nella sola settimana dal 26 ottobre all’1 novembre, secondo i dati della Fondazione Gimbe, si sono registrate 27.680 somministrazioni di media al giorno. Un calo netto, del 25,3 per cento, rispetto ai 7 giorni precedenti, quando la media era invece di 37.031. In totale gli oltre 4 milioni rappresentano appena due persone su dieci tra quelle alle quali si rivolgerebbe la vaccinazione. Per Gimbe, infatti, la platea sarebbe composta da 19,1 milioni di persone tra over 60, immunocompromessi, fragili e operatori sanitari, con un tasso di copertura del 22,5 per cento. Il record negativo spetta alla Sicilia, con il 10,5 per cento di immunizzati, mentre la Regione migliore è il Piemonte, attualmente al 34,2.

Trasparenza e «passi indietro, è inaccettabile»

Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si schiera poi contro la scelta del ministero della Salute di rinunciare ai bollettini giornalieri. Viene richiesto il ripristino della pubblicazione dei report quotidiani, perché lo stop sarebbe «un passo indietro sulla trasparenza. Va ripristinata immediatamente a beneficio della comunità scientifica e della popolazione». Cartabellotta attacca: «”È inaccettabile che il pubblico accesso al patrimonio comune dei dati quotidiani sulla pandemia venga interdetto dal ministero della Salute, con un anacronistico passo indietro sulla trasparenza. Per questo la Fondazione Gimbe ha inviato al ministro Schillaci una richiesta di ripristino immediato della pubblicazione giornaliera dei dati, che devono essere disponibili non solo ‘alle autorità competenti’ ma anche alla comunità scientifica e alla popolazione intera».