Covid, gli Usa pronti a riaccogliere cittadini Ue vaccinati

Buone notizie per il turismo: entro oggi la Casa Bianca dovrebbe annunciare la fine delle restrizioni di viaggio negli Stati uniti per i cittadini europei e del Regno Unito che abbiano concluso il ciclo vaccinale. Ad anticiparlo è stato il Financial Times. Si tratta della conclusione di un provvedimento che era stato preso all’inizio della pandemia dall’allora presidente Trump, sospeso durante l’estate e poi ripreso da novembre del 2020. Nonostante le pressanti richieste, infatti, anche Joe Biden fino ad ora non aveva mai “mollato”.

Covid peggio della Spagnola…

Intanto arrivano numeri terribili dagli Stati Uniti. Da oggi, infatti, il numero di morti causati dal Coronavirus supererà quelli causati dalla Spagnola, se dovesse essere confermata la media di 1.800 decessi al giorno. Secondo la Jphns Hopkins Unievrsity, infatti, il numero dei morti è intorno a 674mila.

… ma la Spagnola era più letale

Certo però che gli scenari sono differenti. Nel 1918, allo scoppio dell’epidemia di Spagnola, negli Usa vivevano circa 100 milioni di persone, oggi siamo introno ai 330 milioni. Tradotto significa che un secolo fa ci fu un morto ogni 150 americani, mentre oggi il livello si è alzato fino a uno su 500.

Pfizer pronta a vaccinare i bambini under 11 anni

Una ulteriore buona notizia, sempre dagli Usa, arriva dalla sperimentazione che Pfizer sta conducendo sui bambini tra i 5 e gli 11 anni. L’azienda farmaceutica americana, infatti, sta portando all’attenzione della Fda, l’agenzia del farmaco Usa, i dati sull’efficacia e sulla sicurezza del suo vaccino anti-Covid. «Ci aspettiamo un’autorizzazione per uso emergenziale entro fine ottobre 2021» ha scritto sul suo profilo Facebook il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta. Silvestri è tra i fondatori della pagina Pillole di Ottimismo che, anche nei momenti più drammatici della pandemia, ha sempre cercato di guardare con fiducia al futuro.