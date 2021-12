Covid, gli uomini lo diffondono più di donne e bambini

Gli uomini diffondono le particelle del Covid di più rispetto alle donne e ai bambini perché hanno i polmoni più grandi. È quanto ha stabilito uno studio condotto dalla Colorado State University. Si tratta di una ricerca incentrata sul monitoraggio della diffusione del COVID-19 negli ambienti delle arti dello spettacolo, ma i dati ricavati hanno permesso di dedurre che sono gli uomini coloro che diffondono la maggior parte delle particelle di COVID-19.

Da dove nasce lo studio USA

La ricerca della Colorado State University è durata mesi ed è stata originariamente sviluppata nel tentativo di capire cosa possono fare gli operatori dello spettacolo per tornare in maniera sicura sul palco dopo la pandemia. Le arti dello spettacolo, dal livello educativo fino agli spettacoli di Broadway, sono infatti state tra le più penalizzate dalla pandemia e l’idea era quella di monitorare il settore per permettere un ritorno alla normalità, ma i dati ricavati hanno portato a interessanti osservazioni più generali.

«Il COVID ha chiuso le arti dello spettacolo quasi da un giorno all’altro», ha affermato Dan Goble, direttore della Scuola di musica, teatro e danza della CSU. «Non era solo un problema della CSU, era un problema nazionale. Pensa a tutte le bande, i cori e le orchestre della scuola pubblica».

Goble voleva ricercare la correlazione tra la diffusione del COVID-19 e le arti dello spettacolo. Fortunatamente, la CSU aveva già ricercatori e risorse qualificati nel campus per svolgere lo studio internamente. Goble ha collaborato con John Volckens, un professore del Dipartimento di ingegneria meccanica, per condurre lo studio.

Perché gli uomini diffondono il virus più di donne e bambini

Sebbene lo studio, intitolato Riduzione delle emissioni e delle esposizioni di bioaerosol nelle arti dello spettacolo: una tabella di marcia scientifica per un ritorno sicuro dal COVID-19, avesse lo scopo di concentrarsi sulla diffusione del coronavirus nei luoghi delle arti dello spettacolo, ha anche svelato una serie più ampia di informazioni quando si tratta del virus nel suo insieme.

«Gli adulti tendono a emettere più particelle rispetto ai bambini», ha detto Volckens. «Il motivo per cui gli uomini tendono a emettere più particelle è perché hanno i polmoni più grandi e quindi maggiore possibilità di diffondere il virus».

Volckens ha affermato, inoltre, che il virus si diffonde anche più facilmente tra coloro che parlano a volume più alto.

«Il volume della tua voce è un indicatore di quanta energia stai mettendo nel tuo cavo orale Quell’energia si traduce in più particelle che escono dal tuo corpo. Queste sono particelle che trasportano il virus COVID-19 e infettano altre persone», ha concluso Volcken.