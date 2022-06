Covid, un nuovo test misura l’immunità al virus, come funziona?

Un nuovo test misura l’immunità al Covid-19 di ogni individuo. Il tampone è in grado di rivelare se, una volta fatto il vaccino o contratta la malattia, si è ancora protetti dal virus. Potrebbe, dunque, aiutare a monitorare la resistenza della popolazione al virus e a prendere decisioni mirate rispetto a vaccinazione e misure anti-contagio. Ecco come funziona e a che punto è il test messo a punto dall’Università di Medicina di New York.

Un nuovo test misura l’immunità al Covid

Si tratta di nuovo tampone rapido che è in grado di misurare l’entità e la durata dell’immunità al SARS-CoV-2. Il test è stato realizzato dai ricercatori dell’Università di Medicina di New York del Monte Sinai e sarà in grado di monitorare l’immunità della popolazione. In questo modo sarà anche più semplice stabilire se sarà necessaria un ulteriore vaccinazione o l’introduzione di misure ad hoc per il contenimento del virus.

Come funziona?

In base a quanto pubblicato su Nature Biotechnology, il test richiede meno di 24 ore per essere eseguito e può essere utilizzato da un’ampia fascia di popolazione. Il tampone misura l’attivazione delle cellule T, che fanno parte della nostra risposta immunitaria adattativa all’infezione o alla vaccinazione da SARS-CoV-2 e aiutano a proteggere dagli esiti di gravi o dalla morte.

Le cellule T, inoltre, sono più efficaci contro le varianti come Omicron, perché la protezione a lungo termine dall’infezione virale è mediata proprio sia dagli anticorpi che dalla risposta dei linfociti T. Durante gli studi preliminari degli scienziati, il test dqTACT è risultato essere quello più accurato e con tempi e costi di elaborazione ridotti. Inoltre, richiedeva un’esperienza di laboratorio minima, rendendolo facile da implementare. Il test dqTACT ha dunque recentemente ottenuto la certificazione europea CE-IVD (diagnostica in vitro), mentre è in corso la validazione clinica della Food and Drug Administration e dell’Agenzia europea per i medicinali.