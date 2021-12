Covid, un anno di vaccini: in Italia 108 milioni di dosi somministrate

«Il 27 dicembre di un anno fa è iniziata la nostra campagna vaccinale». Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ricordato nelle scorse ore quella che rischia di diventare una data storica per il nostro paese. L’Italia, il 27 dicembre 2020, ha dato il via ufficiale alla campagna vaccinale anti Covid. Speranza ha voluto ricordare l’inizio della campagna con un post su Facebook. «In 12 mesi grazie alla forza del nostro Servizio Sanitario Nazionale, all’impegno senza precedenti delle donne e degli uomini della sanità italiana, abbiamo somministrato oltre 108 milioni di dosi», ha scritto. «Come testimoniano i dati dei nostri scienziati, i vaccini hanno salvato la vita a migliaia di persone e permesso al nostro Paese di ripartire. Dobbiamo continuare su questa strada».

Un anno di vaccini: 108 milioni di dosi somministrate in Italia

In un anno dall’inizio della campagna, sono state somministrate 108.336.214 di dosi di vaccino anti Covid. Un numero alto, da analizzare a fondo per capire quanto ancora bisogna fare per tentare di arginare l’avanzata del virus. Secondo gli ultimi dati, il 77,99 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario, mentre il 3,19 attende la seconda dose. Si parla nel primo caso di 46.217.414 di persone, mentre nel secondo di 1.893.213. Le percentuali salgono all’80,15 per cento se si considerano solo gli over 5 e all’85,57 se si considerano gli over 12. Inoltre, il 28,94 per cento della popolazione ha già ricevuto la dose booster, cioè 17.148.254 di cittadini residenti in Italia.

Vaccini nel mondo: quasi 9 miliardi di dosi raggiunte

In totale nel mondo, in un anno, sono state somministrate 8.990.045.066 dosi di vaccino anti Covid. Il paese con più dosi inoculate è la Cina, che arriva a 2.756.530.000, seguita dall’India, con 1.414.731.603. Al terzo posto in questa particolare classifica c’è l’intera Unione Europea, con 728.127.168. In Europa la percentuale di popolazione completamente vaccinata, però, è ancora bassa rispetto alle prospettive: 68,7 per cento. Quarta posizione per gli Stati Uniti a quota 500.222.330, mentre il Brasile è quinto, il primo paese del Sud America, con 328.473.878 dosi somministrate.