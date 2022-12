Covid, test per chi arriva dalla Cina anche in Francia e Regno Unito

Allarme Covid, si allarga il fronte dei Paesi che chiedono i controlli sanitari per i passeggeri dei voli in arrivo dalla Cina. L’Italia ha fatto da apripista in Europa, seguita da Francia, Spagna e Regno Unito, dopo le prime misure adottate dal alcuni Paesi asiatici, dal Giappone all’India. Obbligo di test in aeroporto anche negli Stati Uniti e in Israele.

La Cina: «Sporco trucco politico»

La Cina contrattacca sulle restrizioni anti-Covid imposte dai vari Stati. Il Global Times, tabloid del Partito Comunista, afferma che «un piccolo numero di Paesi e regioni, come Usa e Giappone, vede la riapertura della Cina come un’altra possibilità per diffamare Pechino». Questi Paesi, scrive il giornale, stanno mettendo in atto uno «sporco trucco politico» per «sabotare i tre anni di sforzi cinesi nella lotta al Covid e per attaccare il sistema». Dito puntato contro l’Italia: «Sta imponendo test obbligatori per i viaggiatori che arrivano dalla Cina, eppure il suo governo ha detto che non è stata trovata alcuna nuova mutazione nei recenti arrivi».

La circolare del Ministero della Salute

«Sebbene l’evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile, il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l’influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di SarsCoV2, determinato anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitario della popolazione». È quanto si legge nella nuova circolare “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23”, diffusa dal ministero della Salute. Uso delle mascherine al chiuso, lavoro domiciliare e riduzione degli assembramenti. E poi ventilazione degli ambienti chiusi, insieme all’intensificazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid e di un’ulteriore dose per alcune categorie a rischio. Sono alcune delle azioni indicate dal ministero della Salute, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica. Difficile che le misure anti Covid vadano oltre. Come scrive il Corriere della Sera, la premier Giorgia Meloni avrebbe fissato delle linee da non varcare nella gestione della pandemia: no a lockdown e al ritorno del Green Pass.