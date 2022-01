Covid e Super Green Pass, cosa cambia da oggi

Da oggi, 10 gennaio, il Super Green Pass è obbligatorio praticamente ovunque, tranne che nei negozi per servizi essenziali. Scatta oggi la stretta sui no vax, decisa dal governo a seguito dell’aumento dei contagi e dunque dei ricoveri dovuti al Covid: la misura è valida fino al 10 febbraio, ma come sempre non sono escluse proroghe. Ecco cosa cambia con questo “quasi lockdown” per i non vaccinati.

Covid in Italia, dove serve il Super Green Pass dal 10 gennaio

Meglio chiarire a scanso di equivoci: i non vaccinati (sopra i 50 anni di età c’è l’obbligo vaccinale, va ricordato) possono uscire di casa liberamente. Ma da oggi a loro non è consentito salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, così come mangiare nei locali all’aperto (oltre che in quelli al chiuso, come già previsto). Nemmeno prendere un caffè al bancone: solo da asporto. Il Super Green Pass è inoltre richiesto per alberghi, impianti sciistici, sagre e fiere, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, centri benessere anche all’aperto e tanti altri luoghi di socialità e svago. Già dal 23 dicembre era necessario per piscine, palestre, sport di squadra al chiuso, musei e mostre, sale scommesse, bingo e casinò, parchi tematici.

Covid in Italia, le prime multe per mancato Super Green Pass e uso della Ffp2

In tutta Italia sono scattati controlli a campione sui mezzi pubblici. A Roma la prima multa per mancato Super Green Pass è stata inflitta a un passeggero di un autobus, fermato nei pressi della stazione di Termini senza certificazione verde rafforzata. Per quanto riguarda l’uso della mascherina Ffp2, obbligatoria non solo sui mezzi di trasporto a anche al cinema, a teatro e agli eventi, la prima sanzione della giornata è stata elevata, sempre alla stazione Termini, a un ragazzo che usciva dalla metro con quella chirurgica.

Covid in Italia, la deroga al Super Green Pass per il trasporto scolastico

Il Super Green Pass, come detto, è necessario su tutti i mezzi di trasporto. Anche per per attraversare lo Stretto di Messina, mentre il governo ha fatto una deroga per le isole minori, prevedendo per tutti coloro che si devono spostare solo per motivi di studio (e lavoro) il possesso del Green Pass base, che si ottiene con un tampone. «Il trasporto scolastico è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2». Questo vale anche per gli scuolabus, sempre con Green Pass base. L’obbligo di quello super è scattato poi sui voli nazionali: non ne hanno però bisogno gli under 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Covid in Italia, 15 regioni in giallo

Dal 10 gennaio cambiano anche i tempi per la somministrazione del booster, che diventano più brevi: sarà possibile riceverlo già dopo 4 mesi, anziché 5. Nel frattempo, salgono a 15 le regioni in zona gialla: si sono aggiunte all’elenco anche Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta.