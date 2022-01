Covid, il Sudafrica ha superato il picco di Omicron senza un aumento significativo di morti

La variante Omicron del Coronavirus, temuta per l’alta trasmissibilità, è stata individuata poco più di un mese fa in Sudafrica (e per questo la variante era stata inizialmente definita “sudafricana”). «Tutti gli indicatori suggeriscono che, probabilmente, il Paese ha superato il picco della quarta ondata” della pandemia», ha appena dichiarato in un comunicato la presidenza, annunciando anche la revoca di alcune restrizioni, su tutte il coprifuoco notturno.

Sudafrica, aumento marginale dei decessi

Il picco, ha sottolineato la presidenza, è stato superato senza un aumento significativo nel numero dei decessi per Covid, confermando dunque i dati preliminari secondo cui la variante sarebbe sì più contagiosa, ma meno aggressiva. «In tutte le province è stato rilevato un aumento marginale del numero di morti. Sebbene la variante Omicron sia altamente trasmissibile, i tassi di ospedalizzazione sono stati inferiori rispetto alle ondate precedenti». In particolare, le nuove infezioni sono diminuite di quasi il 30 per cento la scorsa settimana (89.781), rispetto al quella precedente (127.753), mentre i ricoveri ospedalieri sono calati in otto province su nove. Il numero dei casi, sottolinea la stampa locale, potrebbe essere stato però “falsato” dalla riduzione dei test effettuati durante le festività natalizie.

Sudafrica, oltre 91 mila morti legate al Coronavirus

Omicron, identificata per la prima volta in Botswana e in Sudafrica alla fine di novembre, è diventata rapidamente dominante nel Paese, arrivando a causare oltre 26 mila casi giornalieri di nuove positività a metà dicembre. Questo secondo le statistiche ufficiali e, ovviamente, in base ai tamponi effettuati. Dall’inizio della pandemia, in Sudafrica sono stati registrati 3,45 milioni di casi di Covid e oltre 91 mila decessi legati al Coronavirus. La variante Omicron, ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è attualmente presente in un centinaio di Paesi e in buona parte di essi è dominante. Come la Francia, ad esempio, dove ormai oltre il 60 per cento dei casi di positività mostra un profilo compatibile con la variante Omicron, notevole progressione rispetto al 15 per cento della settimana precedente.