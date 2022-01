Covid, lo studio del Sant’Orsola: ancora sintomi dopo due mesi per 6 pazienti gravi su 10

Uno studio del policlinico Sant’Orsola di Bologna si è focalizzato sulla ripresa di chi ha contratto il Covid nelle forme più gravi. I dati analizzati parlano di 6 pazienti su 10 che, a due mesi dalle dimissioni dall’ospedale, continuano ad avere sintomi. Una percentuale alta, che si riduce e scende al 40 per cento soltanto dopo sei mesi. I pazienti in questione manifestano sintomi di vario tipo, ma soprattutto fatica a respirare, debolezza, tosse, dolori al torace e tachicardia. A questi si aggiungono spesso nausea, febbre costante anche se non alta, e problemi all’equilibrio.

Lo studio pubblicato su Respiration

La rivista Respiration ha pubblicato lo studio condotto dall’Irccs Sant’Orsola. Si intitola «Spontaneous evolution of Covid-19 lung sequelae: results from a double step follow up» ed è stato realizzato dai ricercatori di Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria. Si basa su due step. Cento pazienti sono stati dimessi e poi rivalutati prima a due mesi dall’uscita dall’ospedale e poi a sei mesi. Si tratta di una ricerca unica nel suo genere proprio per la doppia valutazione. I test effettuati dopo due mesi riguardano la funzionalità respiratoria e prevedono ecografie e radiografie polmonari e toraciche, oltre a un test del cammino di sei minuti. Quelli relativi al secondo step, sei mesi dopo le dimissioni, aggiungono una TC torace.

I risultati sulla funzionalità respiratoria

In alcuni dei risultati si può notare come tra i due e i sei mesi il miglioramento sia evidente. L’86 per cento dei pazienti riesce, al secondo controllo, ad avere risultati praticamente nella norma a livello respiratorio e ad effettuare distanze maggiori rispetto a quelle coperte nel primo test. A livello radiologico, invece, il 64 per cento presenta alterazioni al torace a due mesi dalle dimissioni. Un altro dato riguardante i pazienti più gravi presenta un quadro clinico privo di alterazioni dopo sei mesi soltanto nel 26 per cento dei casi.