Covid, studio giapponese: sottovariante BA.2 più pericolosa di Omicron

Secondo una ricerca condotta in Giappone, la sottovariante BA.2 sarebbe più capace di causare malattie gravi rispetto a Omicron, variante che negli ultimi mesi ha portato a un’impennata dei contagi in diversi Paesi del mondo, ma considerata meno pericolosa della Delta. BA.2, indica lo studio, avrebbe alcune caratteristiche che la accomunano proprio a un ceppo come Delta, più aggressivo sull’organismo umano rispetto a Omicron.

Covid, la sottovariante BA.2 ha caratteristiche simili a Delta

Come evidenziato dai risultati dello studio effettuato dagli scienziati nipponici, la sottovariante BA.2 riuscirebbe infatti a replicarsi nelle cellule umane più velocemente di Omicron, caratteristica che la accomuna a Delta. Esperimenti condotti sui criceti in Giappone hanno mostrato che gli animali contagiati con BA.2 sviluppavano infezioni polmonari più gravi di quelli infettati con Omicron. Non solo: BA.2 sarebbe inoltre più resistente ad alcune terapie contro il Covid a base di anticorpi monoclonali.

Covid, la sottovariante BA.2 capace di “bucare” la protezione dei farmaci

Questo ceppo di Coronavirus sarebbe più capace di evadere la protezione immunitaria fornita dai farmaci, dai monoclonali ai vaccini. Di “bucare”, insomma, lo scudo offerto dalla somministrazione a cui si è sottoposta gran parte delle popolazione. La protezione, sottolinea la ricerca, risalirebbe negli immunizzati con terza dose: il pericolo di sviluppare una malattia a seguito dell’infezione scenderebbe del 74 per cento. Secondo la ricerca, le persone che si sono contagiate con Omicron risultano avere una qualche forma di protezione contro Omicron 2, ancora di più se già vaccinati.

Covid, la ricerca sulla sottovariante BA.2 sottoposta a peer-review

La dozzina di geni che la differenzia da Omicron, ha spiegato uno dei ricercatore dell’Università di Tokyo alla Cnn, dovrebbero portare a considerare BA.2 come una variante a sé stante e non, semplicemente, come una sua sottovariante. Il risultato della ricerca è stato pubblicato sulla rivista medica bioRxv. E sarà sottoposta a processi di peer-review, ovvero la procedura con cui team di scienziati analizzano i dati raccolti da altri colleghi per verificarne la validità e la correttezza.