Covid, stop alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio in tutta Italia

Dopo le indiscrezioni della scorsa settimana è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del sottosegretario alla Salute Andrea Costa: l’Italia, tutta, si prepara a dire addio all’obbligo di mascherine all’aperto dal prossimo 11 febbraio. Le nuove regole contro il Covid mirano a portare il Paese in una nuova, ritrovata normalità. E se alcune di queste sono partite già da oggi, come quelle riguardanti la Dad, è dal prossimo venerdì che gli italiani potranno circolare all’esterno senza la mascherina, in tutte le Regioni senza distinzione di colore.

L’annuncio di Costa: «Via le mascherine senza alcuna distinzione»

La novità del pomeriggio, rispetto al primo annuncio della mattina, è nella scelta di non abolire l’obbligo della mascherina all’aperto soltanto in zona bianca ma in tutta Italia. Ad annunciarlo è stato appunto Andrea Costa, che ha parlato di un provvedimento del Ministero della Salute «per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall’11 di febbraio». Il sottosegretario alla Salute ha parlato di «un segno di speranza per tutti gli italiani». Dal fine settimana riapriranno anche le discoteche.

Speranza precisa: «Mascherine al chiuso restano»

Sembrava un provvedimento che il Governo avrebbe rivolto soltanto alle zone bianche e che invece viene esteso a tutta Italia. Il calo dei contagi e la campagna vaccinale, con bollettini (qui quello di oggi, lunedì 7 febbraio) sempre più favorevoli per quanto riguarda la situazione del Paese, hanno convinto il Ministero della Salute. A Sky Tg24, però, è lo stesso ministro Roberto Speranza a spiegare che «al chiuso le mascherine continueranno a essere necessarie. Ma vorrei ricordare che in passato, quando abbiamo sospeso l’obbligo all’aperto, abbiamo sempre detto che comunque bisogna portare con sé le mascherine, in modo da essere pronti a indossarle se ci si ritrova in luoghi affollati e dunque a rischio».