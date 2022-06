Covid, stop isolamento per i positivi: l’ipotesi e da quando potrebbe entrare in vigore

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha affermato che lo stop all’isolamento domiciliare per i cittadini positivi al Covid potrebbe arrivare molto presto. Di fronte all’aumento dei contagi degli ultimi giorni, i medici hanno però chiesto di procedere con cautela e prudenza.

Stop all’isolamento dei positivi

Queste le parole dell’esponente del governo: “Credo che siamo molto vicini all’eliminazione della quarantena per i positivi. D’altronde l’obiettivo è quello della convivenza con il virus e, se parliamo di convivenza, non possiamo che rimuovere anche questa norma”. Ha quindi confidato che nelle prossime settimane si arrivi a questa decisione che, ha spiegato, sarebbe un ulteriore passo verso la normalità. Un provvedimento per giungere al quale, secondo lui, “ci sono i giorni contati”.

Se fosse per la politica, lo stop all’isolamento obbligatorio per chi contrae l’infezione verrebbe quindi varato nel giro di qualche giorno, ipoteticamente entro fine giugno, e potrebbe entrare in vigore già nel mese di luglio.

Il governo dovrà però fare i conti con la contrarietà degli ordini dei medici che, tramite il presidente della Federazione nazionale Filippo Anelli, ha già consigliato “di riflettere prima di prendere decisioni di questo genere, perché al momento non ci sono le condizioni per prenderle”. I contagi stanno infatti aumentando (come certificato dal monitoraggio settimanale dell’ISS, che ha registrato per la prima volta dopo settimane un incremento sia dell’RT che dell’incidenza), la diminuzione dei ricoveri frenando e la circolazione del virus riprendendo. Inoltre, senza l’obbligo delle mascherine, la possibilità che i contagi aumentino ulteriormente è reale e, senza l’isolamento dei positivi, lo sarebbe ancora di più.

Stop all’isolamento dei positivi: i pareri degli esperti

Le dichiarazioni di Costa sono già state commentate dalla maggior parte dei virologi che, come prevedibile, hanno preso posizioni differenti. Matteo Bassetti, uno dei cosiddetti “aperturisti” che ha sempre premuto sul ritorno alla normalità, ha definito la proposta del sottosegretario fondamentale per convivere con il virus: “La situazione è cambiata rispetto al 2020 e 2021 ed è giusto togliere la quarantena per i positivi, spero il prima possibile, e lasciare la libera circolazione delle persone che dovrebbero aver imparato che, se ci sono i sintomi di un’infezione respiratoria, devono tutelarsi o stando casa o indossando la mascherina“.

Di opinione opposta Massimo Galli, che al contrario tende a invocare prudenza e ritiene sia opportuno aspettare a fare corse in avanti nell’eliminare limitazioni: “Dai numeri della pandemia che vediamo in questi giorni non possiamo escludere che il virus stia portando a una nuova ondata. Prima di togliere ulteriori misure di contenimento, manterrei un profilo basso. Perché nel momento in cui eliminiamo un altro strumento di controllo possiamo avere qualche brutta sorpresa e non in autunno, ma già in piena estate”.