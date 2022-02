Covid, sullo stop al green pass è scontro in maggioranza

Mentre l’Italia tenta di tornare alla normalità e si pensa all’1 aprile come il giorno in cui cadranno la maggior parte delle restrizioni ancora vigenti, è il green pass a tenere banco. Quando verrà sospeso il certificato verde? Se ne parla sempre più spesso anche in Parlamento ed è la Lega il partito più attivo nel pressing per eliminarlo. Il partito guidato da Matteo Salvini già da tempo invoca la sospensione, sebbene non tutti siano d’accordo al suo interno e lo scontro politico potrebbe acuirsi all’interno della coalizione di centrodestra. Non piace l’idea, ad esempio, a Forza Italia, né tantomeno alla maggioranza. Ciò nonostante la Lega ha presentato in mattinata un emendamento durante la commissione Affari sociali della Camera con cui chiede di sospendere il green pass dal 31 marzo, giorno in cui cadrà lo stato di emergenza.

La proposto sul green pass spacca la maggioranza

E la proposta della Lega ha spaccato la maggioranza. A votare l’emendamento, infatti, sono stati soltanto la Lega, Fratelli d’Italia e Alternativa. Pd, M5S, Leu, Forza Italia e Italia viva, invece, lo hanno contestato e il governo ha dato parere contrario. Sospesa la seduta della commissione e scontro tra i partiti di maggioranza, soprattutto perché la Lega poco prima si era già “smarcata”, riferisce l’Adnkronos, appoggiando un altro emendamento. Quest’ultimo è stato presentato da Fratelli d’Italia e Alternativa e riguarda la discriminazione tra studenti vaccinati e non.

Roberto Fico: «Superamento delle restrizione è buon senso»

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha poi analizzato i lavori in corso a Montecitorio, parlando del decreto Covid. In un post su Facebook ha scritto: «Credo che un progressivo superamento delle restrizioni sia di buon senso e in questo solco si stanno già muovendo governo e Parlamento». E parlando di ciò che accadrà dopo, ha spiegato che «riprenderà l’esame del testo sul fine vita, su cui già la scorsa settimana c’è stata una prima votazione. A seguire le mozioni sul settore automobilistico, sull’autismo, la proposta di legge sui reati contro il patrimonio culturale e le mozioni sulle malattie reumatiche».