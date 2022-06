Covid, negli Stati Uniti ok al vaccino per i bambini dai 6 mesi

Vaccino contro il Covid anche per i bambini dai sei mesi d’età negli Stati Uniti. Il via libera all’unanimità, da parte dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), è arrivato per il vaccini Moderna e Pfizer. Adesso manca solo la firma del direttore dei Cdc, Rochelle Walensky: una volta superato questo passo formale, come sottolinea la Cnn, la vaccinazione dei più piccoli potrà iniziare già da lunedì o martedì.

Vaccino ai bambini dai 6 mesi, sì a Moderna e Pfizer

Durante il dibattito per l’approvazione della raccomandazione, il dottor Matthew Daley ha ricordato che «il Covid è la principale causa di morte per malattia infettiva fra 0 e 19 anni e la settima causa di morte in questa fascia di età». Negli Stati Uniti, ha dichiarato la dottoressa Veronica McNally, ci sono stati almeno due milioni di minorenni contagiati dal Covid, con 20 mila ricoveri e oltre 200 morti. Per il vaccino Moderna, l’ente regolatorio Food and Drug Administration ha modificato l’autorizzazione all’uso di emergenza per includere i bambini di età fra 6 mesi e 17 anni: il vaccino era stato autorizzato in precedenza per l’uso negli adulti di età pari o superiore a 18 anni. Per il vaccino Pfizer-BioNTech, autorizzato per l’uso dai 5 anni in su. invece, l’agenzia ha modificato l’Eua per includere i bambini di età tra i 6 mesi e i 4 anni.

Vaccino ai bambini dai 6 mesi, le dosi previste

L’agenzia ha stabilito che i benefici noti e potenziali di questi due vaccini superano i rischi noti e potenziali nelle popolazioni pediatriche in questione: reazioni come febbre e affaticamento sono stati riscontrati in misura minore rispetto a quanto avviene negli adulti. Moderna prevede per i più piccoli la somministrazione di due dosi (più eventuale booster) pari un quarto di quella prevista per gli adulti. La baby-dose di Pfizer è invece un decimo di quella completa, con tre somministrazioni già previste in partenza.