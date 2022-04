Covid, autorizzato negli Stati Uniti test diagnostico dal respiro

Dopo una sperimentazione su oltre 2.400 pazienti, la Food and Drug Administration ha autorizzato il primo test diagnostico in grado di rilevare l’infezione da Covid attraverso il respiro. Il dispositivo, spiega la Fda, si basa sulla tecnica definita “gascromatografia-spettrometria di massa”, attraverso la quale i composti presenti nell’aria espirata vengono separati e poi analizzati, con l’obiettivo di scovare cinque composti organici volatili, riconducibili al Coronavirus. L’InspectIR COVID-19 Breathalyzer, questo il nome del dispositivo, riesce a fornire risultati attendibili in tre minuti.

Test Covid dal respiro, i risultati della sperimentazione

Le prestazioni dell’InspectIR COVID-19 Breathalyzer, che si basa sull’analisi dell’esalato, sono state convalidate da un test di sperimentazione su 2.409 soggetti, con e senza sintomi. Lo studio ha dimostrato che il dispositivo è efficace al 91,2 per cento nella rilevazione di casi positivi e al 99,3 nella corretta identificazione dei negativi. Secondo gli esperti, in caso di positività sarà comunque opportuna la conferma derivante dal tampone molecolare. Gli stessi dati sono stati confermati anche in un successivo studio, realizzato nel periodo in cui la variante prevalente negli Stati Uniti era Omicron.

Test Covid dal respiro, come funzionerà

Il test, spiega l’Fda, non sarà comunque fai da te. Potrà essere eseguito in ambienti in cui il campione del paziente verrà sia raccolto che analizzato: studi medici, ospedali e siti per test mobili. L’analisi sarà effettuata sul posto da un macchinario che, si può leggere sul sito della Food and Drug Administration, ha le dimensioni di un bagaglio a mano. Il risultato, come detto, arriverà nel giro di pochissimi minuti. InspectIR ha reso noto di poter produrre 100 dispositivi per settimana, ognuno dei quali potrebbe essere in grado di effettuare 160 test Covid al giorno: l’apparecchio dovrebbe aumentare la capacità di test degli Stati Uniti di circa 64 mila campioni ogni mese, ha affermato l’agenzia Fda.