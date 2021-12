Covid, lo spot sui vaccini della Regione Veneto con Federica Pellegrini: «Questa volta vince la terza»

«Questa volta vince la terza». La frase simbolo dello spot sulla terza dose di vaccino anti Covid ideato, girato e pubblicato dalla Regione Veneto ha una testimonial d’eccezione. La campionessa olimpica e ormai ex nuotatrice, Federica Pellegrini, si è spesa in prima persona partecipando al video e lanciando, insieme alla regione, un messaggio chiaro. La priorità della campagna vaccinale in Italia diventa sempre più la terza dose. La campionessa nello spot dice che «con la terza vinciamo insieme» e sprona tutti a proseguire, per rallentare l’avanzata del Covid e tornare presto alla normalità.

Lo spot: «Non tutte le sfide sono uguali»

Lo spot dura appena 20 secondi ed è stato diffuso dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, attraverso il proprio profilo Twitter. Una voce fuori campo dice che «non tutte le sfide sono uguali», mentre Federica Pellegrini sale sul gradino più alto del podio. Al posto del numero 1, però, c’è il 3. La voce continua: «La terza dose è fondamentale per sconfiggere il Covid-19. Prenota la tua vaccinazione». Poi, la già citata frase della campionessa: «Con la terza vinciamo insieme». L’ex nuotatrice ha dichiarato che crede fortemente «che questa campagna di sensibilizzazione contro il Covid-19 sia veramente necessaria a questo punto». Infine lancia un appello: «Mi raccomando, manteniamo sempre alte le misure di sicurezza: dalla mascherina a tutte le vaccinazioni necessarie per questo virus che pian piano cercheremo di debellare. Un abbraccio a tutti e ne usciremo».

Luca Zaia: «Un’amica del Veneto si è messa a disposizione»

All’origine dell’idea c’è lo sconforto di Luca Zaia. Il presidente della Regione Veneto si è detto sconfortato per l’assenza di una comunicazione istituzionale e così è «sceso in campo». Con lui, quella che ha definito «un’amica del Veneto, una veneta che si è messa a disposizione». Federica Pellegrini, appunto. L’ex nuotatrice, ritiratasi da poco, ha girato lo spot gratuitamente come testimonial.