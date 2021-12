Covid nello sport, positivi Rublev e Shiffrin

Proprio come Rafa Nadal, anche il numero 5 al mondo Andrej Rublev è risultato positivo al Covid dopo aver partecipato al torneo esibizione di Abu Dhabi. Il primo Slam della stagione, l’Australian Open, è per il tennista russo a forte rischio. Dovrà invece sicuramente rinunciare al gigante e allo slalom di Lienz la sciatrice Mikaela Shiffrin: anche per lei, esito positivo del tampone.

Covid, il messaggio di Rublev

Non solo Rublev e Nadal, ma anche il numero 14 al mondo Denis Shapovalov, la tunisina Ons Jabeur, numero 10 Wta (prima tennista araba in assoluto in top ten) e Belinda Bencic, alla posizione 23 della classifica mondiale femminile. Il torneo di Abu Dhabi che si è svolto a dicembre si sta rivelando un focolaio di Covid, che sta continuando a creare problemi al mondo del tennis. «Salve a tutti, voglio condividere una notizia importante. Sono a Barcellona e sfortunatamente sono risultato positivo al Covid. Ho sintomi lievissimi», ha scritto Rublev, che con la Russia ha vinto l’ultima Coppa Davis. «Sono in isolamento e sto seguendo il protocollo con la supervisione dei medici. Come sapete, sono vaccinato e mi stavo preparando per i prossimi tornei». Ovvero, l’Atp Cup di Melbourne e l’Australian Open, in programma nella stessa città a partire dal 17 gennaio. E solo per tennisti vaccinati, regola che potrebbe (ma ancora non ci sono certezze) escludere il no vax Novak Djokovic dal tabellone. Invitando i suoi follower alla massima prudenza, Rublev si è poi detto arrabbiato e preoccupato per ciò che sta accadendo con la pandemia.

Covid, l’annuncio di Shiffrin

«Vorrei farvi sapere che sto bene, ma purtroppo ho avuto un test Covid positivo. Sto seguendo il protocollo e mi sto isolando, e mi mancherà Lienz. In bocca al lupo ai miei compagni di squadra…tiferò per voi. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ci vediamo nel nuovo anno». Con questo tweet, corredata da un primo piano “imbronciato”, la sciatrice Mikaela Shiffrin ha dato l’annuncio della sua positività, che la costringerà a rinunciare alle discese di fine anno, in programma in Austria martedì 28 e mercoledì 29 dicembre. Attualmente la statunitense Shiffrin è in testa alla classifica di Coppa del Mondo, davanti alla nostra Sofia Goggia (750 punti contro 625). Considerata una delle più grandi sciatrici di tutti i tempi, a soli 26 anni Shiffrin vanta due ori olimpici, sei titoli iridati e tre Coppe del Mondo generali.