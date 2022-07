Covid, l’annuncio di Speranza: «Quarta dose anche agli over 60»

Il governo si prepara ad adeguare le linee guida e le circolari per permettere alla campagna vaccinale di fare un ulteriore passo in avanti. La somministrazione della quarta dose contro il Covid sarà aperta anche agli over 60, e non più soltanto ad over 80 e immunocompromessi. Ad annunciarlo è stato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 11 luglio, il ministro della Salute Roberto Speranza. L’Italia si adegua così alle posizioni dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, e dell’Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie. Il Covid prosegue la propria corsa (qui il bollettino di ieri) e l’Italia, così come gli altri Paesi dell’Unione Europea, fa i conti con numeri sempre più alti di contagiati e ricoverati.

Speranza: «Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta»

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha immediatamente comunicato che l’Italia, nella lotta al Covid, si adeguerà a quanto precisato nel corso della mattinata da Ema ed Ecdc. Le due agenzie, infatti, hanno sottolineato l’importanza di vaccinare con la seconda dose booster, la quarta dose di vaccino anti Covid, tutti i cittadini di età superiore ai 60 anni. «In queste ore, immediatamente, già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, le nostre circolari e le nostre indicazioni. Apriremo subito nei nostri territori alla somministrazione», ha dichiarato Speranza. Poi ha aggiunto un monito: «Guai pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta. E’ ancora in corso e dobbiamo tenere alto il livello di prudenza».

La commissaria Ue alla Salute: «Non c’è tempo da perdere»

Nel corso della mattinata è stata Stella Kyriakides, commissaria alla Salute dell’Unione Europea, a invitare tutti i Paesi membri ad adeguare le proprie circolari. Abbassare l’età di vaccinazione per la seconda dose booster diventa una priorità. «Non c’è tempo da perdere sulla nuova campagna di vaccinazione per gli over 60 e le persone vulnerabili», dichiara. Invito gli Stati membri a lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutte le persone di età superiore ai 60 anni e per tutte le persone vulnerabili, ed esorto tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e farsi vaccinare». Kyriakides ha voluto sottolineare che «è così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili».

I richiami autunnali

Ma non è finita. Mentre Ema ed Ecdc focalizzano le proprie comunicazioni su questa prima scelta e sull’abbassamento di età per la quarta dose, i riflettori vengono puntati anche sul prossimo autunno. Sia l’Agenzia del farmaco sia il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie hanno invitato le autorità sanitarie nazionali a «pianificare ulteriori richiami durante le stagioni autunnali e invernali per le persone a più alto rischio di malattie gravi. Possibilmente combinando le vaccinazioni contro il Covid-19 con quelle contro l’influenza».