Covid, Speranza: «L’isolamento per i positivi non si discute»

Indice di trasmissibilità di nuovo sopra la soglia pandemica, incidenza in aumento, in salita anche contagi e ricoveri. Ma nessun allarme Covid, nessuna nuova (e vecchia) restrizione all’orizzonte. A dirlo è Roberto Speranza, intervistato da Repubblica. «Si è gradualmente superato il grosso delle restrizioni e non sono all’ordine del giorno revisioni, la sfida ora è puntare sulla responsabilità dei singoli, ma chi è contagiato deve rimanere a casa: l’isolamento non si discute», ha dichiarato il ministro della Salute. «Oggi in isolamento ci sono 650 mila persone, non è immaginabile dire loro che possono andare in giro».

Covid, Speranza sulla mascherina: «Conosciamo bene il virus e sappiamo cosa fare»

Il ministro si è poi soffermato sull’importanza dei comportamenti individuali: «Le mascherine, ad esempio, in certi casi continuano a essere raccomandate. Restano uno strumento molto utile e il superamento dell’obbligo non significa che sia venuta meno la loro importanza. Conosciamo bene il virus e sappiamo cosa fare».

Covid, la campagna vaccinale ripartirà con i richiami autunnali

Speranza ha parlato anche della campagna vaccinale, che «ripartirà con i richiami autunnali, coinvolgendo il più possibile i presidi territoriali», dai medici di famiglia alle farmacie, ma anche «con la riapertura di alcuni grandi hub», utilizzando «nuovi vaccini adattati» alle nuove varianti del Coronavirus. Quelli somministrati finora, in ogni caso, «sono efficaci e sicuri, lo dicono una valanga di numeri». Per quanto riguarda la platea vaccinale, «ci sarà un ampliamento delle fasce anagrafiche coinvolte, sempre a partire dalle persone fragili». A comunicare il limite di età sopra il quale sarà raccomandato il vaccino saranno «Ema, l’agenzia del farmaco europea, e Ecdc, il centro per il controllo delle malattie».