Covid, verso la sospensione delle multe per gli over 50 no vax

Il Ministero della Salute, adesso guidato da Orazio Schillaci, ha affermato che il personale sanitario sospeso per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale contro il Coronavirus sarà presto reintegrato in servizio. L’annuncio è arrivato contestualmente a quello riguardante la sospensione della comunicazione giornaliera dei dati pandemici che, a breve, sarà pubblicata solo settimanalmente. Non solo: si va infatti anche verso una sospensione fino al 30 giugno prossimo delle multe per chi non aveva fatto il vaccino obbligatorio contro il Covid-19.

Le multe saranno sospese fino al 30 giugno 2023

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento un emendamento al Dl Aiuti ter, ora all’esame della Camera. La proposta prevede appunto fino al 30 giugno 2023 la sospensione delle «attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell’obbligo vaccinale Covid-19». Dunque, anche delle multe da 100 euro che erano state spedite agli over 50 che non erano in regola con le vaccinazioni Covid.

Le categorie interessate dalle (eventuali) sanzioni

I primi annunci in tal senso erano arrivati nei giorni scorsi da parte di Luca Ciriani, dal 22 ottobre ministro per i rapporti con il Parlamento nel Governo Meloni. La Lega aveva chiesto addirittura la cancellazione delle sanzioni. La sanzione da 100 euro, introdotta dal governo Draghi, riguarda (o forse sarebbe meglio dire riguardava) gli ultracinquantenni che, dall’8 gennaio scorso fino al 15 giugno, non si erano vaccinati, ma anche medici e operatori sanitari, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, o ancora a personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori che non avevano iniziato il ciclo vaccinale primario, che non avevano ancora effettuato la seconda dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal ministero della Salute o che non avevano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale (dose booster) entro i termini di validità del green pass.