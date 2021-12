Covid, per Sileri con Omicron «si va verso l’endemia». Cos’è e che differenza c’è con la pandemia

La variante Omicron sta sostituendo rapidamente il Covid anche come argomento quotidiano. L’analisi della mutazione sudafricana del virus porta a numerose valutazioni e gli scienziati stanno cercando di capire come potrà evolversi ulteriormente la situazione. E sull’argomento è intervenuto oggi il sottosegretario alla Salute, Paolo Sileri. «Ci dobbiamo aspettare che centinaia di migliaia di persone si contagino con Omicron nelle prossime settimane, ma niente panico», spiega, per poi aggiungere che «con Omicron stiamo andando verso l’endemia». Cosa significa e qual è la differenza con il termine pandemia?

Endemia: cosa significa

Con il termine Endemia si parla di un virus o uno stato morboso costantemente presente in una popolazione. Una permanenza costante, quindi, dell’agente che produce la malattia. Succede, quindi, che i casi si manifestano costantemente nel tempo proprio a causa di una circolazione costante in un’area geografica. L’esempio è il comune virus del raffreddore, sempre presente nella vita quotidiana e con cui l’essere umano ha imparato a convivere. Un altro esempio può essere l’epatite B, endemica anche in Italia, ma anche il morbillo, che circola costantemente e vive stagioni con più casi e annate in cui è meno contagioso.

La differenza con pandemia

L’endemia è molto diversa dalla pandemia. Questo termine, prepotentemente entrato nel gergo quotidiano nelle lingue di tutto il mondo, si riferisce alla rapida diffusione di una malattia in tutto il mondo. La parola “pandemia” discende dal greco antico e significa proprio «di tutti» o «pertinente al popolo». La pandemia si riferisce a qualcosa di grande, per la quantità di persone che riguarda, ma anche di eccezionale per la velocità con cui riesce a diffondersi il virus in questione. Di fatto è un’epidemia che riguarda, però, tutto il mondo. Tra le peggiori pandemie nella storia dell’umanità, al di là dell’attuale da Covid, si ricordano quella della peste nera del 1300 o le varie di colera dal 1800 in poi. Recentemente, gli esempi più vicini ai giorni nostri riguardano l’influenza spagnola tra 1918 e 1920, oltre alle varie asiatiche, russa, di Hong Kong e suina.