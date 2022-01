Covid, Sileri: «Forse entro due settimane distinzione tra positivi e malati»

Le Regioni sono in pressing. Chiedono una semplificazione per i positivi senza problemi di salute, di non conteggiare gli asintomatici tra i positivi ricoverati, addirittura di abolire il sistema dei colori. Il Governo le ha ricevute: per il momento non è cambiato niente, ma presto potrebbero esserci importanti variazioni, come ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri alla Rai. Ospite di Mara Venier a Domenica In, ha infatti detto: «Sono d’accordo sulla necessità della revisione, che potrà essere fatta nei prossimi giorni, forse entro un paio di settimane, con una distinzione tra coloro che sono positivi al virus ed i malati».

Covid, i ricoveri sono dovuti soprattutto a Delta

«Questo ce lo consente la variante che circola oggi», ovvero Omicron, che in Italia è ormai ampiamente predominante (oltre l’80 per cento dei contagi). «La maggioranza di coloro che sono in intensiva sono infatti in gran parte infettati dalla Delta e non vaccinati. Vanno in intensiva anche infettati da Omicron, ma è meno probabile». Sileri è intervenuto anche a Rai Radio 1: «Il semplice dato del numero dei contagiati in sé è poco significativo, in presenza di un virus diventato molto più contagioso ma meno aggressivo, soprattutto con i vaccinati. Altrettanto e forse più importante è sapere chi entra oggi in ospedale, qual è la sua età, quale il suo status vaccinale e le sue eventuali comorbidità».

Covid, Sileri esclude il vaccino ogni quattro mesi

Entro la fine del 2022, questa la previsione di Sileri, «quasi tutta la popolazione bene o male avrà incontrato questa variante». Dovremo dunque conviverci. Al momento quasi 27 milioni di italiani hanno ricevuto la dose booster: un vaccino ogni quattro mesi è un’ipotesi percorribile? Secondo Sileri no, perché potrebbe «paralizzare il sistema immunitario». E basta speculazioni, in quanto «al momento nessuno può sapere ogni quanto dovremo vaccinarsi».

Covid, Sileri: «Rivedere la gestione degli ospedali»

«La nuova fase dell’epidemia deve portarci entro breve a rivedere le regole soprattutto per la gestione degli ospedali, da un lato recuperando spazi di relazioni umane tra i pazienti ed i loro parenti, dall’altro riprendendo a dare la giusta attenzione a tutte le patologie che l’emergenza Covid ci ha costretto a mettere in secondo piano», ha aggiunto Sileri, sottolineando comunque che il Coronavirus «non è diventato una banale influenza» e che «le sue conseguenze su chi non è immunizzato, anche se giovane e in buona salute, possono essere molto serie».

Covid, il picco di Omicron potrebbe arrivare prima del previsto

In Paesi come l’Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco della variante Omicron: «È molto probabile che arrivi prima di quanto previsto, entro 2-3 settimane», ha dichiarato direttore dell’Oms Europa Hans Kluge a Mezz’ora in più su Rai 3, lodando la strategia del governo e del ministro della Salute Roberto Speranza contro la pandemia, «vaccinazioni, terze dosi, mascherine».