Covid, si ammala sul posto di lavoro e muore: alla famiglia 400 mila euro

Un farmacista di Bari si è ammalato sul posto di lavoro a causa del Covid ed è morto. L’Inail ha risarcito la famiglia con 400 mila euro ma il dolore dei familiari è troppo grande per la perdita dell’uomo di soli 46 anni.

La morte per Covid del farmacista di Bari

Il farmacista di Bari di soli 46 anni ha perso la vita dopo aver contratto il Covid sul luogo di lavoro. La famiglia ha richiesto un risarcimento all’Inail di 1 milione di euro ma inizialmente questa richiesta è stata negata. Per questa ragione, la famiglia dell’uomo ha deciso di rivolgersi a Giustitalia.

A raccontare la vicenda e la svolta è stato Luigi De Rossi, uno dei responsabili che ha seguito il caso della famiglia e del farmacista morto. Le sue parole, riportate dal Messaggero, sono state: «È partita una attenta istruttoria legata proprio al tracciamento dei contatti dalla quale è stato confermato che l’uomo aveva contratto la malattia sul posto di lavoro, in una farmacia nel centro della città, da un collega che era risultato positivo e che fortunatamente è riuscito a salvarsi».

Il risarcimento dell’Inail

Giustitalia dopo aver analizzato il caso ha richiesto un risarcimento all’Inail di oltre mezzo milione di euro. Tuttavia, dopo una trattativa, la somma totale versata dall’Inail alla famiglia che ha perso un suo membro a causa del Covid è stata di 400 mila euro.

A chiarire la situazione ci ha pensato ancora una volta Luigi De Rossi che ha detto: «Si tratta di un indennizzo, non di un vero e proprio risarcimento secondo il principio che la malattia è stata contratta sul lavoro. Ci sono cause simili anche in altre regioni, come ad esempio a Napoli o Roma, ma in Puglia risulta essere la prima». Dunque, questo è stato il primo caso registrato in Puglia, che ha stabilito un precedente anche per il futuro.