Covid, Sestili: «400 mila casi la prossima settimana»

Considerando che la crescita dell’epidemia di Covid avanza in modo esponenziale (ecco le misure previste dal nuovo decreto), tra una settimana il Italia potrebbero esserci 400 mila nuovi casi al giorno. Un numero talmente alto da rendere praticamente impossibile il tracciamento. Lo ha detto all’Ansa il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook “Coronavirus – Dati e analisi scientifiche”.

Covid, le previsioni del fisico Sestili

Non solo sarebbe impossibile il tracciamento, ma anche l’effettiva rilevazione di un numero così alto di nuovi positivi. Per arrivare a registrare 400 mila tamponi positivi, sarebbero infatti necessari circa due milioni di test. «La nostra capacità di fare tamponi non arriverà a tanto», sottolinea Sestili, per cui «i numeri saranno sottostimati: non sapremo quanti casi ci saranno e la foto dell’epidemia potrà basarsi solo sui ricoveri». Quando arriverà il picco, legato alla variante Omicron? «Se dovesse arrivare nella prossima settimana, sarà probabilmente perché i contagi e le persone in isolamento saranno talmente numerosi che la curva comincerà a scendere, come è successo in Sudafrica». A proposito di quarantena, per effettiva positività o contatto con un contagiato, «da qui a fine gennaio le persone in isolamento in Italia potrebbero essere fra 7 e 12 milioni, mai così tante in un lasso di tempo talmente breve».

Covid, contagiato e già negativo anche Di Maio

Tra gli italiani che hanno avuto il Covid e che per questo hanno dovuto affrontare la quarantena, anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: ha contratto il virus nel periodo natalizio, senza particolari sintomi. Dopo l’ultimo tampone, è risultato finalmente negativo. «Sta bene, da domani sarà al Ministero», la conferma dello staff.

Covid, i no vax rischiano 26 volte in più di chi ha la dose booster

Nelle ultime due settimane, in Italia ci sono stati quasi 1 milione di contagi in Italia e 721 decessi legati al Covid. Secondo il report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia, per i non vaccinati il rischio di ricovero in terapia intensiva per Covid è 25,7 volte più alto rispetto a quello che registra fra i vaccinati con booster. Divario che risulta ancora più ampio se si considera la fascia degli over 80. Sempre secondo il report, sul totale dei pazienti affetti da Sars-CoV-2 in terapia intensiva, il 70 per cento è composto da non vaccinati e il 30 per cento da persone che invece hanno ricevuto il vaccino.