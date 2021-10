Il Covid ridisegna la sessualità degli italiani: il futuro è mix reale-digitale

È il nuovo volto della sessualità degli italiani tratteggiato dagli andrologi della Società Italiana di Andrologia (SIA) in occasione del loro Congresso Nazionale. L’immagine romantico-ottimistica della “luna di quarantena” con un “baby boom del Coronavirus” è stata definitivamente ridimensionata. Condividere lo stesso spazio ogni giorno – quindi l’assoluta mancanza di privacy intesa anche come privazione del “mistero” del partner – e quindi anche la necessità di dover esplicitare esigenze personali che prima erano garantite dalle ore di lontananza reciproca, può aver generato conflitto o l’evitamento come forme di gestione della distanza.

Sesso e Covid: non tutto è negativo

Ma non è tutto negativo la sfera sessuale si è arricchita anche di nuove prospettive. Ad esempio uno studio su 303 coppie stabili pubblicato sul Journal of Sex Research e condotto da Justin Lehmiller del Kinsey Institute dell’Indiana University ha evidenziato che, specie nei casi in cui si percepiva molto l`ansia da pandemia, il Covid è coinciso con cambiamenti positivi nella propria vita sessuale, con nuove modalità in cui il sesso reale è integrato con quello digitale.

Sesso e Covid: nuovi sensi aumentano la libido

«In era Covid nuovi sensi come l’udito (con l’ascolto di suoni erotici) acquisiscono importanza nel sesso rispetto a quelli tradizionali, cioè a tatto e vista. Inoltre prende piede il mindfulness sex, ovvero la capacità di godere di una piena esperienza sessuale attraverso il mindfulness, che significa essere presenti mentalmente nel momento in cui questa esperienza avviene accogliendola così com’è» afferma, Alessandro Palmieri, presidente SIA e Professore di Urologia all’Università Federico II di Napoli. Che aggiunge: «Il mindfulness è uno stato mentale che ha a che fare con particolari qualità dell`attenzione e della consapevolezza, che possono essere coltivate e sviluppate attraverso la meditazione. Si sta affacciando anche una nuova figura nella sfera sessuale delle persone, il sex coach, per accompagnare gli individui verso una nuova “sessualità integrata».