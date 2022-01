Covid, la Serie A riparte a metà: saltano 4 gare ma nessun rinvio della Lega

La Serie A torna in campo praticamente a metà. Delle dieci gare che si sarebbero dovute disputare oggi, ben quattro sono state bloccate dalle varie Asl dislocate sul territorio e una, Juventus-Napoli, resterà a rischio praticamente fino agli ultimi istanti dal calcio d’inizio. L’emergenza Covid si è abbattuta prepotentemente sul campionato italiano. Numerosi i focolai di positivi in ogni squadra, tanto da costringere la aziende sanitarie a bloccare le partenze di alcuni club. A saltare sono Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Atalanta-Torino e Salernitana-Venezia. Ieri sera, al termine di un consiglio straordinario della Lega Calcio, sono state le società a ribadire che non ci sarà alcun rinvio. Sulla carta, chi non si presenterà perderà 3-0 a tavolino.

Serie A: si utilizzerà il protocollo Uefa

La Serie A continuerà a giocarsi utilizzando un nuovo protocollo. Il modello sarà quello utilizzato dall’Uefa. Con almeno 13 giocatori disponibili, tra cui un portiere, giocare sarà obbligatorio. Si prospetta l’utilizzo di numerosi calciatori delle formazioni Primavera. Intanto la Lega ha già in programma di ricorrere al Tar contro i provvedimenti delle varie Asl, che non hanno tenuto conto delle nuove disposizioni sulle quarantene.

Covid, l’Inter arriva a Bologna e torna a casa

Alle 12.30 si sarebbe dovuta disputare la gara tra Bologna e Inter. In ordine temporale, è il primo match di giornata a saltare a causa degli 8 giocatori positivi tra la formazione di casa. L’Ausl bolognese, così, ha disposto che «tutti i componenti del gruppo squadra non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 09/01/2022». Per questo il Bologna ha chiesto formalmente il rinvio tanto della gara di oggi quanto di quella contro il Cagliari, in programma domenica. Intanto l’Inter, proprio mentre l’azienda sanitaria si pronunciava a favore della quarantena per i rossoblù, era già in treno e verso l’Emilia.

Covid, l’Asl blocca il Torino: niente trasferta a Bergamo

Quarantena di 5 giorni imposta anche al Torino dall’Asl di riferimento. Stavolta, però, erano i granata a giocare in trasferta. Il match sarebbe stato contro l’Atalanta a Bergamo, ma ora è a rischio anche la gara interna di domenica contro la Fiorentina. 6 i calciatori del Torino attualmente positivi, a cui si aggiungono 2 membri dello staff.

Covid, Salernitana bloccata già due giorni fa

La prima gara del 2022 è stata Salernitana-Venezia, che si sarebbe dovuta disputare oggi alle 18.30. L’Asl di Salerno già martedì scorso ha comunicato al club che avrebbe dovuto isolare ogni suo componente del gruppo squadra a causa degli 11 positivi al suo interno. Tra questi, 9 sono calciatori. Si tratta della seconda gara consecutiva saltata per la squadra campana, dopo quella a ridosso di Natale contro l’Udinese.

Covid, niente trasferta per l’Udinese

E proprio l’Udinese è protagonista del quarto caso di giornata. Salta l’incontro sul campo della Fiorentina perché il club bianconero ha attualmente 9 persone positivi all’interno del gruppo squadra. L’Asl di Udine ha disposto il divieto «di esercitare sport di squadra e di contatto dal 5 al 9 gennaio 2022». Salterà con ogni probabilità anche la gara di domenica prossima contro l’Atalanta.

Covid, in bilico Juventus-Napoli

Quello che rischia di essere il caso più eclatante è, per il secondo anno consecutivo, rappresentato da Juventus-Napoli. Stavolta non è scattato il divieto di trasferta ai napoletani da parte dell’Asl, ma l’azienda sanitaria ha comunicato al club, già in volo per Torino, che tre calciatori non potranno essere utilizzati. Oltre ai positivi, agli infortunati e ai calciatori in Coppa d’Africa, Spalletti (anche lui positivo) dovrà rinunciare a Zielinski, Lobotka e Rrhamani. I tre non hanno ricevuto la terza dose pur avendo completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni. Essendo entrati a contatto con positivi, dovranno isolarsi.