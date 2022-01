Covid, Serie A: l’Asl ferma la Salernitana. E dal 10 niente calciatori no vax

Non sarà una ripartenza come le altre, quella che si prepara a vivere la Serie A. Archiviate le vacanze natalizie e a meno di 48 ore dal calcio d’inizio di Bologna-Inter, in programma alle 12.30 di giovedì 6 gennaio, il campionato fa i conti con i focolai Covid all’interno delle squadre. Il virus corre anche tra gli spogliatoi e nei campi d’allenamento dei club italiani, costringendo la federazioni a fare i conti con possibili rinvii, nuove regole e intere categorie fermate.

Covid, l’Asl ferma la Salernitana: salta il match con il Venezia?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Salernitana rischierebbe di saltare il secondo match consecutivo. La formazione campana, dopo aver ricevuto il no dall’Asl per il viaggio verso Udine, dove si sarebbe dovuta giocare a ridosso di Natale la gara contro l’Udinese, ora ha lo stesso problema. Il club ha già chiesto alla Lega di Serie A il rinvio dell’incontro con il Venezia, in programma a Salerno il 6 gennaio alle 18.30. Si parla di ben 25 persone in isolamento, con una squadra quindi decimata e impossibilitata a scendere in campo.

Super green pass dal 10 gennaio: in campo niente no vax

Ma la Lega e le squadre rischiano di avere un altro problemi. Si stimano in 25 o 30 unità i calciatori no vax presenti nei club di tutta Italia nella massima serie. Una scelta di non vaccinarsi che, però, rischia di pregiudicare il proprio impiego in campo. Dal 10 gennaio, infatti, le nuove regole che entreranno in vigore non permetteranno a chi non possiede un green pass rinforzato (vaccinati o guariti) di giocare. Si stima che il 98 per cento dei calciatori sia vaccinato, mentre il restante 2 per cento no. Negli ultimi giorni si sono susseguiti casi di attacchi social ai presunti calciatori no vax, come nel caso del difensore della Roma Smalling, additato dai suoi tifosi come l’elemento della rosa che non avrebbe ricevuto il vaccino anti Covid per scelta.

Covid, focolai in Serie A: 81 i positivi

L’elenco delle squadre che fanno i conti con il Covid si aggiorna di minuto in minuto. Proprio poco fa è arrivata l’ultima comunicazione relativa a 3 nuovi casi all’interno del Torino. 6 in totale i positivi tra calciatori e membri dello staff granata. In Serie A si stima che i positivi siano 81. Soltanto oggi, 5 nuovi positivi all’interno del Napoli, 8 nel Verona (10 in totale), 9 totali nell’Udinese.

Covid: salta il weekend di Serie C, rischia la D

Intanto la Lega Pro ha sospeso il campionato di C rinviando il ritorno in campo. Saltate, così, tutte le gare dei tre gironi italiani. Si tornerà in campo tra 15 e 16 gennaio. A rischio è anche la serie D, così come tanti campionati regionali e giovanili, che fanno capo direttamente alle Regioni. In numerosi parti d’Italia si è già predisposto il rinvio di una o due settimane, per capire meglio l’evoluzione dei contagi.