In Sicilia il rientro in classe è slittato di tre giorni, mentre in Campania con un’ordinanza il presidente De Luca ha comunicato che gli studenti torneranno in aula solamente a fine mese «per circostanze di eccezionale e straordinaria necessità» (e il governo non ci sta). Per arginare i contagi tra i più giovani, il governo ha stabilito nuove regole per la quarantena e dunque la didattica a distanza. Ma non basta. È muro contro muro tra esecutivo e Regioni, che chiedono di posticipare il ritorno a scuola.

Scuola, le parole del ministro dell’Istruzione

«Abbiamo approvato una serie di provvedimenti articolati, anche per la scuola. È stato ribadito il principio base e importante della scuola in presenza ma abbiamo anche regolato, per casi specifici e mirati, l’uso della Dad per 10 giorni». ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto a Sky Tg24. «Siamo intervenuti per regolare una situazione che poteva essere fuori controllo come quella della formazione a distanza. Si tratta di un provvedimento ispirato dal buonsenso ed equilibrato».

Scuola, l’allarme lanciato dal governatore Zaia

Il presidente del Veneto Luca Zaia chiede un intervento del Cts perché, a suo dire, si rischia «una falsa riapertura» in uno scenario «da calvario» fatto di assenze e quarantene: «Lunedì avremo un sacco di classi in Dad, orari ridotti, ci trascineremo per una settimana e poi probabilmente si dovrà intervenire. Ci vuole una regia, ma qui i presupposti sono scarsi. E se le condizioni per aprire rimangono queste, senza ipocrisia: non siamo in grado di reggere. Lo dice anche il mondo della scuola, con l’appello di un terzo dei presidi. Mai visto prima. Avremo dal 20 al 30 per cento del personale che non si presenterà all’appello perché quarantenati, malati o non vaccinati», ha dichiarato a Repubblica.

Scuola, potrebbe mancare il 10 per cento del personale

«Stimiamo che lunedì potrebbero essere assenti 100 mila dipendenti della scuola su un milione, tra docenti e personale Ata, ovvero il 10 per cento del totale, per le più svariate questioni legate a Covid, tra quarantene, vaccini, etc», ha detto il presidente dell’associazione nazionale presidi Antonello Giannelli all’Ansa, precisando che «che per ovvi motivi si tratta di numeri stimati approssimativamente». Nel frattempo, la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato che non applicherà le nuove norme sulla quarantena a scuola e sul Super Green Pass per i trasporti.