Francia: scuola in sciopero contro i protocolli anti Covid del governo

Una mobilitazione massiccia, secondo i sindacati. In Francia oggi giovedì 13 gennaio gli insegnanti delle scuole di ogni grado scioperano contro quello che hanno definito il “valzer” dei protocolli sanitari anti-Covid denunciando un «pasticcio indescrivibile» negli istituti. Come riportato da France Info, secondo il Snes-FSU, il più importante sindacato di istruzione secondaria, avrebbe aderito il 62 per cento dei docenti di medie e superiori.

(communiqué @SNESFSU) 62% de grévistes dans les collèges et les lycées le jeudi 13 janvier. La grève est majoritaire et témoigne d’une forte colère dans la communauté éducative #greve13janvier #grevedu13janvier https://t.co/bsta7BR84o — SNES-FSU (@SNESFSU) January 13, 2022

La percentuale di adesioni salirebbe al 75 per cento per gli insegnanti della scuola primaria, secondo quanto riferito dal sindacato di riferimento Snuipp-FSU. Una scuola su due rischia dunque di restare chiusa. Stime smentite dal ministero che parla di un’adesione del 38,5 per cento.

Covid, sciopero scuole in Francia: i genitori con gli insegnanti

Lo sciopero, già definito «storico», è appoggiato anche dai genitori. Con in testa la FCPE, organizzazione di genitori degli alunni, che ha invitato le famiglie a unirsi agli insegnanti. Nel mirino il ministro dell’Educazione nazionale Jean-Michel Blanquer che ha accusato gli insegnanti di «scioperare contro il virus». Per questo in settimana si sono moltiplicate le richieste di dimissioni, anche se per il momento il governo lo difende. Sono sette le sigle sindacali della scuola che hanno indetto lo sciopero per giovedì 13 gennaio. Gli insegnati francesi chiedono una scuola sicura, soprattutto con l’esplosione della variante Omicron. A loro avviso, la politica del governo sta provocando una disorganizzazione del sistema scolastico. I sindacati si dicono esasperati: vogliono più chiarezza sui protocolli sanitari, cambiati già varie volte dal ritorno in dopo le vacanze, la messa in sicurezza delle scuole e più personale per questo inverno. Non solo. Le sigle accusano il ministro di rivolgersi prima ai media e poi al personale scolastico.

Come sono cambiati i protocolli sanitari dal 6 gennaio

Solo il 6 gennaio scorso il governo aveva cambiato le misure di contenimento del virus appena entrate in vigore. Se ora in una classe si registra una positività e si ha un nuovo caso in meno di sette giorni, gli studenti non dovranno più ripetere il percorso di screening composto da tre test com’è stato finora. Fino al 6 gennaio, infatti, gli studenti delle scuole elementari dovevano effettuare un test molecolare o antigenico per ogni nuovo caso positivo dichiarato in classe, quindi effettuare un autotest dopo due giorni e un altro a distanza di quattro giorni (test forniti gratuitamente dalle farmacie) per poter continuare a frequentare in presenza. Lo stesso valeva per gli studenti da 12 anni in su se vaccinati, mentre per i non vaccinati è prevista una settimana di quarantena. Questo protocollo però con il dilagare di Omicron tra i banchi sarebbe diventato insostenibile anche dalle farmacie che già segnalavano carenze di test e così il governo ha fatto di nuovo marcia indietro.

Cosa chiedono i sindacati della scuola francesi

Ritorno al primo protocollo: tutti in Dad al primo caso positivo in classe

Gli insegnanti lamentano la mancanza di strumenti per gestire i tracciamenti e i test effettuati dagli alunni. Diversi sindacati chiedono di tornare al primo protocollo: tutta la classe in Dad al primo caso positivo. Il governo però finora ha escluso questa possibilità: «Abbiamo sempre sostenuto che questa sarebbe stata l’estrema ratio. Vogliamo che i nostri figli possano andare a scuola», ha ribadito domenica su BFMTV il portavoce dell’esecutivo Gabriel Attal.

Mascherine chirurgiche e Ffp2 da subito e sensori di CO2 negli spazi comuni

Al di là del caos sul protocollo sanitario, i sindacati vogliono che la scuola sia più sicura. Per limitare la circolazione del virus, il primo ministro Jean Castex aveva annunciato sempre il 6 gennaio la fornitura di mascherine chirurgiche agli insegnanti entro la fine del mese. Un aiuto che, però, secondo la Snes, arriverebbe troppo tardi. Non solo. Le sigle chiedono l’installazione di sensori di CO2 nelle aule e nelle mense per verificare la qualità dell’aria a carico dello Stato.

Più supplenti e assunzioni a tempo indeterminato

Con Omicron, poi, sempre più insegnanti si ammalano. Dal 6 gennaio, il ministero dell’Istruzione ha registrato 5.631 casi positivi in quattro giorni. Per questo i sindacati delle scuole primarie chiedono al governo di ampliare il bacino dei supplenti per compensare le assenze per malattia, aprendo anche ad assunzioni a tempo indeterminato. Tutte rivendicazioni condivise da oltre 2.700 professionisti dell’istruzione e medici, che in una lettera aperta pubblicata l’8 gennaio su Le Journal du dimanche hanno denunciato la politica educativa di Emmanuel Macron e del suo ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer. Puntando il dito in particolare alla mancanza di investimenti nella scuola durante la crisi sanitaria per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti e la poca trasparenza da parte del ministero.

