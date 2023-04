Covid, Schillaci: «Obbligo di mascherine resta in Rsa e Pronto Soccorso»

Non è ancora finito l’allarme Covid almeno in Rsa e al Pronto Soccorso secondo quanto stabilito dal ministro della Salute Orazio Schillaci. Infatti, oggi verrà firmata una nuova ordinanza che prevede l’obbligo di mascherine per tutti coloro all’interno di Rsa e Pronto Soccorso.

L’annuncio del ministro Schillaci sull’obbligo mascherine

Il ministro Schillaci ha parlato oggi dell’obbligo mascherine, a margine della cerimonia delle medaglie al merito per la sanità che si è tenuta al Quirinale. Inoltre, il ministro della Salute ha specificato che oggi firmerà l’ordinanza. La precedente ordinanza sull’obbligo mascherine causa Covid infatti, scadeva il 30 aprile e per questa ragione era necessario un rinnovo della misura di sicurezza. Non bisogna stupirsi della decisione del ministro che da sempre ha sostenuto l’uso delle mascherine nei reparti ospedalieri di malattie infettive e nei pronti soccorsi. A questo proposito, lo scorso dicembre aveva dichiarato: «Non abbiamo tolto l’obbligo e lo riprorogheremo: indossare le mascherine in ospedale è una forma di rispetto verso i pazienti più deboli».

Dove verrà eliminato l’obbligo di mascherine

Ad ogni modo, l’obbligo delle mascherine verrà comunque eliminato in alcune zone degli ospedali. Nonostante l’ordinanza che verrà firmata dal ministro Schillaci, ci saranno alcune aree delle strutture ospedaliere nelle quali la mascherina non sarà più obbligatoria. Ad esempio, al bar, nelle mense e nelle sale di stazionamento non sarà più necessario indossare la mascherina: l’obbligo scadrà il 30 aprile, quando l’ordinanza in vigore non sarà più valida. Le manovre del Governo e del ministro Schillaci sembrano voler evidenziare la direzione ormai presa: nonostante l’emergenza Covid sembra un ricordo del passato è importante proteggere i pazienti anziani e fragili oltre ai soggetti che potrebbero essere a rischio. Ritornando all’ordinanza comunque, Schillaci ha annunciato che verrà firmata oggi quindi è lecito attendere nelle prossime ore aggiornamenti per ottenere le indicazioni ufficiali sui nuovi obblighi.