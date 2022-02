Covid, Salvini positivo: salta il giuramento di Mattarella

Matteo Salvini è positivo al Covid. La notizia si è diffusa a pochi istanti dal giuramento di Mattarella, cerimonia a cui non parteciperà il leader della Lega. La positività è stata riscontrata durante lo screening per l’accesso a Montecitorio. Sono stati effettuati oltre 600 test rapidi alla Camera e altri 300 al Senato. Tra questi, dodici sono stati i positivi, 10 deputati e 2 senatori. In questa dozzina c’è anche Matteo Salvini, che quindi non potrà essere presente in un momento così iconico della storia politica italiana.

Il post di Matteo Salvini su Facebook

Dopo l’annuncio di giornali e agenzie stampa, lo stesso Matteo Salvini ha confermato la sua positività al Covid con un breve post sul proprio profilo ufficiale di Facebook. «Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io!», ha esordito. Poi il racconto in poche righe: «Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio..!! A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza».

Salvini positivo, le reazioni social

La notizia della positività al Covid di Matteo Salvini ha rapidamente fatto il giro del web. Tanti, come sempre, gli utenti che soprattutto su Twitter hanno commentato con ironia o attaccando il leader della Lega. C’è chi parla di «settimana memorabile per Salvini» e chi dice che «Almeno stavolta ha ottenuto un risultato positivo». Su Facebook, sotto al post in cui appare tranquillo e sorridente, sono stati subito in migliaia a mettere like e centinaia a commentare, la gran parte con auguri di pronta guarigione. Salvini ha saltato il giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.